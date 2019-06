Familie lebt seit 2009 auf AMS-Kosten am Balkan

Neue Migrantenpartei in Wien: Parteiprogramm = Migrant?

Hakan Gördü, der ehemalige Vizevorsitzende der „Union Europäisch-Türkischer Demokraten“ (UETD) kündigte in einem Interview für „Biber“ an, eine neue Migranten Partei in Wien zu gründen. Sein Ziel ist es, für die Wahlen 2020 eine eigene Liste aufzustellen.