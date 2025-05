Familienbeihilfe: Wann das Extra-Geld im Mai auf Ihr Konto kommt

Mehr Geld für Familien: Die Familienbeihilfe in Österreich wurde erhöht und bringt nun bis zu 271,30 Euro monatlich pro Kind auf das Konto der Eltern.

Seit Anfang des Jahres fließt mehr Geld an Familien in Österreich. Die Familienbeihilfe wurde valorisiert und liegt nun zwischen 138,40 Euro und 200,40 Euro monatlich pro Kind – abhängig vom Alter des Kindes. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber den bisherigen Sätzen von 132,30 Euro bis 191,60 Euro. Auch der gemeinsam überwiesene Kinderabsetzbetrag steigt auf 70,90 Euro an. Eltern erhalten damit für ein Kind monatlich bis zu 271,30 Euro, was einem Plus von 11,90 Euro entspricht. Auf das Jahr gerechnet bedeutet dies einen Zuwachs von 142,80 Euro bei der Familienbeihilfe.

Die Familienbeihilfe kommt in Österreich monatlich rund zwei Millionen Kindern zugute. Sie zählt zu den zentralen Instrumenten der Familienförderung und wird aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert, der neben der Beihilfe auch weitere Leistungen wie das Kinderbetreuungsgeld abdeckt.

Auszahlungstermine 2025

Die Auszahlung der Familienbeihilfe erfolgt zwölfmal jährlich an alle anspruchsberechtigten Eltern und Familien. Der monatliche Überweisungstermin ist grundsätzlich der 6. des jeweiligen Monats, kann sich jedoch durch Wochenenden oder Feiertage verschieben. Die genauen Auszahlungstermine für Mai sind auf der Webseite Finanz.at einsehbar.

Die individuelle Höhe der Familienbeihilfe lässt sich mittels des Familienbeihilfe-Rechners auf Finanz.at ermitteln. Je nach Alter des Kindes können Familien im kommenden Jahr bis zu 3.255 Euro erhalten. Der Online-Rechner bietet zudem eine Vorschau auf die zu erwartenden Beträge ab 2025.

Online-Informationen

Sämtliche Auszahlungstermine der Familienbeihilfe für das Jahr 2025 sind auf Finanz.at aufgelistet. Viele österreichische Familien warten bereits auf die Überweisung der Familienbeihilfe für den laufenden Monat. Informationen zum genauen Auszahlungstermin im Mai sowie zur Höhe der Beträge finden Interessierte ebenfalls auf Finanz.at.

Detaillierte Informationen zu den Auszahlungsterminen der Familienbeihilfe stehen online zur Verfügung.

Österreich im EU-Vergleich gut positioniert

Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit seiner Familienbeihilfe im oberen Drittel der EU-Länder. In Deutschland beträgt das Kindergeld seit 2024 einheitlich 250 Euro pro Kind und Monat. Deutlich niedriger fallen die Unterstützungsleistungen in Slowenien aus, wo Familien je nach Einkommen und Kinderanzahl zwischen 30 und knapp 150 Euro monatlich erhalten.

Allerdings zeigt eine genauere Betrachtung, dass die aktuelle Erhöhung um 4,6 Prozent die tatsächlichen Preissteigerungen der letzten Jahre nicht vollständig kompensiert. Nach Daten der Statistik Austria summierte sich die Inflation zwischen 2021 und 2024 auf etwa 18 Prozent. Für viele Familien bedeutet dies trotz der Valorisierung einen realen Kaufkraftverlust bei den alltäglichen Ausgaben für Kinder.