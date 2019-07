Fast-Food-Kette macht aus Protest „Fleischgemüse“!

Einer amerikanischen Firma geht der Hype um die veganen Burger gegen den Strich – die setzen auf gemüselose Kost und bringen daher etwas Neues auf den Markt „Gemüse aus Fleisch“!

Die Fast-Food-Kette Arby’s serviert das was „echte Amerikaner“ essen wollen – Fleisch! „Wenn andere Fleisch aus Gemüse machen können, warum sollten wir dann kein Gemüse aus Fleisch machen können?“, fragte Marketingchef Jim Taylor auf dem Firmenblog und fing an zu experimentieren.

Der bisherige Favorit die „Marrot“ – eine Karotte aus Putenbrustfleisch!

If others can make meat out of vegetables, why can’t @Arbys make vegetables out of meat? https://t.co/DOsSTBRysv

— Inspire Brands (@InspireBrands) 26. Juni 2019