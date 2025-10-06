Favoriten: Frau auf offener Straße tot aufgefunden

Eine 93-jährige Frau ist heute in Wien unterhalb der ÖBB-Brücke in der Landgutgasse tot aufgefunden worden.

Favoriten – Die Wiener Polizei war heute im 10. Bezirk in der Landgutgasse im Einsatz. Ein Kosmo-Lesereporter entdeckte die Einsatzkräfte vor Ort und meldete sich umgehend bei uns.

FOTO: Lesereporter

Kein Fremdverschulden

Er machte vor Ort Fotos und informierte uns über die Situation. Dem Lesereporter ist diese Gegend allerdings sehr gut für Drogenhandel und -konsum bekannt. Die 93-jährige Frau wurde im öffentlichen Raum tot aufgefunden.

Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die genauen Umstände ihres Todes werden weiterhin untersucht.