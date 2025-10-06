Favoriten: Frau auf offener Straße tot aufgefunden

Eine 93-jährige Frau ist heute in Wien unterhalb der ÖBB-Brücke in der Landgutgasse tot aufgefunden worden.
Favoriten – Die Wiener Polizei war heute im 10. Bezirk in der Landgutgasse im Einsatz. Ein Kosmo-Lesereporter entdeckte die Einsatzkräfte vor Ort und meldete sich umgehend bei uns.
Kein Fremdverschulden
Er machte vor Ort Fotos und informierte uns über die Situation. Dem Lesereporter ist diese Gegend allerdings sehr gut für Drogenhandel und -konsum bekannt. Die 93-jährige Frau wurde im öffentlichen Raum tot aufgefunden.
Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die genauen Umstände ihres Todes werden weiterhin untersucht.
