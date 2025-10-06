Kopf im Autofenster eingeklemmt: Kind stirbt, während Mutter schläft

Ein siebenjähriger Junge ist in Atlanta, Georgia auf tragische Weise ums Leben gekommen. Mazi Simmons starb, nachdem sein Kopf in der heruntergelassenen Autoscheibe eingeklemmt wurde. Der Vorfall ereignete sich am 6. April am Vormittag, als ein Passant das bewusstlose Kind auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs entdeckte. Neben dem Jungen befanden sich seine beiden jüngeren Geschwister im Wagen, während die Mutter Kandice Grace bewusstlos auf dem Fahrersitz lag – offenbar unter Drogeneinfluss.

Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten den Jungen aus seiner Lage, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Er atmete bereits nicht mehr, als die Rettungskräfte eintrafen. Der Zeuge gab an, dass Grace am Abend zuvor bei ihm vorbeigekommen sei und die Kinder im Fahrzeug zurückgelassen habe. Als er das Auto am nächsten Morgen auf einem Parkplatz sah, bemerkte er den aus dem Fenster hängenden Kopf des Kindes. Er versuchte, die Mutter durch Klopfen an der Scheibe zu wecken, und verständigte anschließend die Polizei.

Drogeneinfluss bestätigt

Bei Eintreffen der Beamten war Grace zwar ansprechbar, verlor jedoch während der Befragung mehrfach das Bewusstsein. Eine toxikologische Untersuchung ihres Blutes und Urins ergab, dass sie unter dem Einfluss von Opioiden (Schmerzmittel) und Cannabis stand. Die dreifache Mutter wurde am Montag verhaftet. Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung und Kindesmisshandlung.

Derzeit befindet sich Grace in Untersuchungshaft im Gefängnis von Fulton County.