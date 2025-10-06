Prime-Wahnsinn: Amazon startet 48-Stunden-Rabattschlacht mit 50% Nachlass

Schnäppchenjäger aufgepasst: Amazon startet am 7. Oktober sein 48-stündiges Rabatt-Feuerwerk mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent auf internationale Marken und heimische Produkte.

Am 7. Oktober beginnen um 0:01 Uhr die Amazon Prime Deal Days, ein 48-stündiges Rabatt-Event, das bis zum 8. Oktober läuft. Prime-Mitglieder erhalten exklusiven Zugriff auf Sonderangebote aus praktisch allen Produktkategorien – von Haushaltsartikeln über Bekleidung bis zu Spielwaren und Kosmetikprodukten.

Interessenten ohne Prime-Mitgliedschaft können den Service einen Monat kostenlos testen und dadurch ebenfalls von den Angeboten profitieren. Für junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren bietet Amazon sogar ein halbes Jahr kostenlosen Testzugang und anschließend 50 Prozent Ermäßigung auf den regulären Preis. Neukunden von Amazon Music Unlimited erhalten zusätzlich vier Gratis-Monate.

Die Angebotspalette umfasst sowohl internationale Marken wie adidas und Sony als auch österreichische Unternehmen. Darunter finden sich Schuhe von Superfit, Swarovski-Schmuck, Giesswein-Hausschuhe, Rucksäcke und Beutel von Nordlight, Hamamtücher des Herstellers LeStoff sowie Wanderstöcke und Merino-Bekleidung von Alpin Loacker. Auch Sportartikel der Marke BeMaxx werden zu reduzierten Preisen angeboten.

Attraktive Rabatte

Die Preisreduzierungen fallen erheblich aus. Kosmetikprodukte werden mit Rabatten von bis zu 35 Prozent angeboten. Bei Amazon Essentials können Prime-Kunden bis zu 30 Prozent sparen, wobei Jeans bereits ab 28 Euro erhältlich sind. Zubehör aus der Technik-Sparte von Amazon Basics gibt es ab fünf Euro.

Für gewerbliche Kunden gelten Sonderkonditionen. Bei Eröffnung eines kostenlosen Amazon-Business-Kontos winken 40 Prozent beziehungsweise maximal 100 Euro Nachlass auf die erste Bestellung. Das Sortiment umfasst mehr als 250 Millionen Artikel, ergänzt durch flexible Lieferoptionen und spezielle Büro-Tools.

Im Bereich Amazon Retourenkauf werden gebrauchte und neuwertige Artikel mit 20 Prozent Preisnachlass angeboten. Auch das Unterhaltungsangebot wurde berücksichtigt: Prime Video gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien.

Einkaufshilfen

Um die zahlreichen Angebote übersichtlich zu gestalten, setzt der Onlinehändler auf personalisierte Empfehlungen. Kunden finden individuell zugeschnittene Angebotslisten wie „Empfohlene Angebote“, „Angebote zu gespeicherten Listen“ oder besonders gut bewertete Produkte. Die Funktion „zur Lieferung hinzufügen“ ermöglicht es, Artikel einfach bestehenden Bestellungen beizufügen.

Beim Durchstöbern der Angebote unterstützt zudem der KI-basierte Einkaufsassistent Rufus (Amazons Shopping-Assistent), der bei der Suche nach den besten Deals behilflich sein soll.