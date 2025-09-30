Diskonter schenkt Mehrwertsteuer auf Produkte!

Im Oktober Backen lohnt sich! Lidl Österreich startet am 1. Oktober eine weitere Preisoffensive und macht den Einkauf für alle günstiger: Den gesamten Monat gibt es die Mehrwertsteuer auf über 50 ausgewählte Backartikel geschenkt – das bedeutet einen Rabatt von 10 bis 20 Prozent auf beliebte Produkte wie Mehl, Zucker und Co.

Mit dieser Aktion unterstreicht Lidl Österreich einmal mehr seine Preisführerschaft am heimischen Lebensmittelmarkt. Nicht umsonst ist Lidl Österreich laut der österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) weiterhin die Nummer 1 bei „Preis-Leistung“ im Lebensmittel-Diskont!

Geschäftsmodell

Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge! Möglich wird das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.