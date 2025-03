Favoriten: Junger Mann bedrohte Mitarbeiter mit Klappmesser

Ein 22-Jähriger bedrohte in Wien einen Imbiss-Angestellten mit einem Messer. Die Polizei fand Drogen und nahm ihn fest.

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei zu einem Vorfall in einem Steak- und Döner-Imbiss nahe dem Reumannplatz gerufen. Ein 22-jähriger Mann, der als Gast dort war, steht im Verdacht, einen Angestellten mit einem Klappmesser bedroht und ihm mit dem Tod gedroht zu haben. Zusätzlich stach er mit dem Messer in einen Papierstapel auf der Theke, offenbar um seine Macht zu demonstrieren.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen, eines österreichischen Staatsbürgers, entdeckte die Polizei sowohl Cannabis als auch das Klappmesser, die beide beschlagnahmt wurden. Während seiner Vernehmung äußerte der Mann laut Angaben der Polizei wirre Aussagen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.

Nach dem Vorfall erfolgte seine Festnahme.