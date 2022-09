Feierliche Eröffnung – einen gewöhnlichen Personenaufzug

Nach Senkgruben, Ampelanlagen und Bankomaten, die Balkan-Politiker zur Selbstinszenierung vor den Kameras bereits gebraucht haben, kommen nun Personenaufzüge an die Reihe, um in Anwesenheit von Medienvertretern feierlich eröffnet zu werden.

Der Bürgermeister von Zivinice Samir Kamenjakovic, Direktor des Gesundheitszentrums Hidajet Rahimic und der Vorsitzende des Gemeinderates Nail Jusic haben rechtzeitig vor den Wahlen in Bosnien im Rahmen ihrer Wahlkampagne stolz einen Aufzug geweiht.

“Heute wurde in Anwesenheit des Bürgermeisters Samir Kamenjakovic in unserem Gesundheitszentrum ein neu errichteter Personenaufzug feierlich eröffnet. Das Investitionsvolumen für den Lift betrug rund 50.000 Euro, die Mittel wurden von der Stadt Zivinice bereitgestellt”, hieß es in der offiziellen Facebook-Seite des öffentlichen Gesundheitszentrums von Zivinice in Bosnien.

“Damit wird älteren und gehbehinderten Personen der Zugang zu den Dienstleistungen des Gesundheitszentrums im 1. und 2. Stock des Gebäudes erleichtert”, wird weiter erklärt.

Die allgemeinen Wahlen finden in Bosnien nämlich am 2. Oktober statt.

Lesen Sie auch: Meeresfrüchte auf Balkan-Art(VIDEO) Ende der Sommerferien ist Hochsaison für Beiträge über kulinarische Erlebnisse im Urlaub; dieses hier ist anders.

Eröffnung der Peljesac-Brücke: Ab heute ist man zwei Stunden schneller in Kroatien Die Peljesac-Brücke ist das größte aus EU-Mitteln finanzierte kroatische Infrastrukturprojekt.

Riesenpilz am Balkan entdeckt Am Berg Kopaonik in Serbien fand eine Gruppe von Erzforschern einen riesigen Pilz.