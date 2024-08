Feiern ohne Trauschein: Geht das überhaupt?

Hochzeiten sind zweifellos besondere Anlässe, an denen wir uns die Zeit nehmen, uns besonders herauszuputzen und uns von der festlichen Stimmung und Liebe, die in der Luft liegt, mitreißen zu lassen. Wir feiern zwei Menschen und das Versprechen, das sie sich geben, genießen köstliches Essen, leckere Drinks und Musik. Aber es gibt weitaus mehr Anlässe, die man genauso feiern sollte.

Der Reiz der eigenen Hochzeit

Besonders aufregend wird es, wenn wir unsere eigene Hochzeit feiern. Zusammen mit dem geliebten Partner im Mittelpunkt zu stehen und selbst zu entscheiden, wer dabei ist, was gegessen wird, welche Musik läuft und wo gefeiert wird – das ist ein Traum. Wenn auch die weniger angenehmen Vorbereitungen von Wedding-Plannern oder Freunden übernommen werden, läuft am Ende alles nach unseren Wünschen. Eine eigene Hochzeit zu feiern, ist durchaus jedem zu wünschen. Doch warum sollten wir überhaupt heiraten müssen, um so eine Feier zu haben?

Feiern abseits der Ehe

Die Ehe ist keineswegs das einzige Lebensmodell. Es gibt gute Argumente sowohl für als auch gegen das Heiraten. Doch nur weil wir uns gegen eine Ehe entscheiden, bedeutet das nicht, dass wir auf eine großartige Feier verzichten müssen. Das Leben bietet zahlreiche Anlässe zum Feiern, unabhängig von Konventionen und Traditionen.

Viele Gründe von Geburtstag bis Beziehungs-Status

Warum sollten wir nicht einen x-beliebigen Jahrestag wählen, um groß zu feiern? Unsere Geburt zum Beispiel ist ein außergewöhnliches Ereignis, das mindestens einmal im Leben gebührend gefeiert werden sollte. Und wer sagt, dass es ein runder Geburtstag sein muss? Wir wählen einfach einen Tag, der für uns passt.

Mit dem Schulabschluss haben wir ein Pflichtprogramm beendet und treten in ein Leben voller Entscheidungen und Verantwortung ein – ebenfalls ein Grund zum Feiern. Andere berufliche Meilensteine, wie eine Beförderung, der Schritt in die Selbstständigkeit oder ein neuer vielversprechender Job, sind ebenfalls feierwürdige Anlässe.

Die Feste feiern, wie sie fallen

In einer toleranten, unkonventionellen Gesellschaft sollte auch das Single-Dasein gefeiert werden dürfen. Ein erfülltes und glückliches Leben ohne Ehe verdient ebenso eine Party. Auch Beziehungen zu Freunden, Partnern oder Geschwistern sind wichtig und sollten gefeiert werden – warum sollten diese weniger bedeutend sein als eine Ehe?

Meilensteine in unserer Gesundheit wie das Überleben von Brustkrebs, ein Jahr ohne Alkohol oder das Überwinden von Ängsten sind definitiv feierwürdige Anlässe. Unsere Gesundheit ist eine der wichtigsten Säulen unseres Lebens, und wenn diese wieder stabil wird, ist das ein Grund, groß zu feiern.

Mit allem Respekt gegenüber der Ehe und Traditionen: Sie sind lediglich Angebote, die wir annehmen oder ablehnen können. Wer gerne eine Hochzeit feiern, aber nicht heiraten möchte, sollte das tun. Das Leben bietet viele bedeutende Anlässe, die gefeiert werden können.