Feuer in Bambi-Fabrik: Großeinsatz der Feuerwehr!

In der Produktionsstätte von „Bambi“ in Požarevac brach am Samstag ein gewaltiges Feuer aus. Die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr dauert bereits mehrere Stunden, wie Berichte von EBraničevo verlauten lassen. Die Flammen, die zunächst das Dach des Produktionsgebäudes verschlangen, breiteten sich rasch aus und führten zu einem Großeinsatz.

Feuerwehreinsatz in Großem Rahmen

Mit einem massiven Aufgebot bekämpft die Feuerwehr den Brand in der „Bambi“-Fabrik. Vierzig Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen aus den umliegenden Städten wie Smederevo, Jagodina und der Hauptstadt Belgrad sind im Einsatz, um die Flamme zu besiegen.

Glück im Unglück: Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Die Einsatzkräfte, die nach wie vor vor Ort sind, arbeiten intensiv daran, das Feuer vollständig zu löschen.

Die Polizeidirektion hat inzwischen bekannt gegeben, dass das öffentliche Ministerium über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde. Dies deutet auf eine eingehende Untersuchung der Brandursache hin, über die zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Details vorliegen.

Die Bemühungen zur Brandbekämpfung dauern an, während die lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

