Fiese Amazon-Abzocke bei Kauf mit dem Smartphone!

Keine Shopping-Variante ist derzeit beliebter, als die des Online-Einkaufs. Ein Klick reicht und der Artikel ist auf dem Weg! Genau diese Bequemlichkeit der User macht sich der Onlineversandhändler Amazon nun auf besonders dreiste Weise zunutze…

Immer häufiger wird vor fiesen Tricks des Handelsriesen gewarnt. Der Grund dafür soll ein Algorithmus sein, der Käufer in die Irre führt. So sollen Amazon aber auch andere Anbieter ihr System so manipulieren, dass die von ihnen angebotene Ware bei den Suchergebnissen als erstes erscheint und auch noch das Klickverhalten der Nutzer ausspionieren und zu ihren Gunsten nutzen.

Abgesehen davon mache es auch noch einen Unterschied, ob der User von einem Smartphone, Tablet oder PC aus surft. Anhand dessen wird dann auch ein unterschiedlicher Warenpreis angezeigt. Apple-Nutzer müssen dabei Berichten zufolge besonders tief in die Tasche greifen.

Da Apple-Produkte teurer sind als Vergleichsprodukte anderer Anbieter, wird von Amazon angenommen, dass die potentiellen Käufer auch bereit sind, mehr auszugeben bzw. zahlungskräftiger sind. Der Handelsriese soll zugegeben haben, dass die Preise tatsächlich je nach Kunde abweichen.

Wer zudem die App heruntergeladen hat, hat nochmals schlechtere Karten, denn in diesem Fall geht man davon aus, dass der User zu bequem ist, um Preise zu vergleichen und direkt bei Amazon zuschlägt. Die Preise sollen abgesehen davon abends und am Wochenende ansteigen.

Dynamic Pricing

Dafür verantwortlich ist „Dynamic Pricing“ (zu Deutsch: „dynamisches Preismanagement“). Diese Vorgehensweise des Handelsriesen führt dazu, dass sich immer mehr Käufer bei den Verbraucherzentralen beschweren.

Diese raten dazu, die Cookie-Dateien regelmäßig zu löschen, oder den Inkognito-Modus des Internetbrowsers zu aktivieren, damit die Online-Shops nicht sofort alle Daten über den Käufer erhalten. Von der Installation der App wird ebenfalls abgeraten. Vergleichsportale können zudem dabei helfen, nicht auf die Preisfallen hereinzufallen.