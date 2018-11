Trump: „Das Baltikum ist Schuld am Jugoslawien-Krieg“

Dass die US-Amerikaner nicht immer besonders gut in europäischer Geographie sind, ist kein Geheimnis. Allerdings ist es mehr als peinlich, wenn ein Staatschef das Baltikum und den Balkan bei einer öffentlichen Rede verwechselt.

Anfang des Jahres besuchten die Präsidenten von Estland, Litauen und Lettland den US-Präsidenten im weißen Haus. Donald Trump eröffnete seine Rede damit, dass er die drei Länder die Schuld für den Jugoslawien-Krieg in den 90er-Jahren gab.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs

— Mark Lowen (@marklowen) 10. November 2018