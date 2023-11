Fleischindustrie in Serbien: Hohe Belastung mit Antibiotika

Serbien steht an der Spitze Europas im Verbrauch von Antibiotika in der Medizin. Doch ein noch größeres, oft unterschätztes Problem ist die Aufnahme dieser Medikamente über die Nahrung.

Die Gefahren des Antibiotikaeinsatzes in der Fleischindustrie und dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind ein Thema, das uns alle betrifft. Dr. Miroslav Stosic, ehemaliger Leiter der Republikanischen Veterinärinspektion, gibt tiefe Einblicke in die Problematik und warnt vor den Risiken.

Blaue, wässrige Hühner oder ein großes, blasses Stück Schweinekotelett, das nicht mit weißem Fett durchzogen ist, sind alarmierende Anzeichen. Sie deuten darauf hin, dass solches Fleisch voller Antibiotika, Hormone oder Zusatzstoffe ist. Das einzige Fleisch, das als sicher bezeichnet werden kann, ist Rindfleisch, aber auch hier ist Vorsicht geboten.

Gesundheitliche Gefährdung durch Resistenzen

Ärzte warnen, dass gerade Antibiotika im Fleisch der Hauptgrund dafür sind, dass Menschen zunehmend resistent gegen Antibiotika werden. Es besteht eine ernsthafte Befürchtung, dass das menschliche Leben sogar durch banale bakterielle Infektionen gefährdet sein könnte.

Dr. Miroslav Stosic, ehemaliger Leiter der Republikanischen Veterinärinspektion, bringt es auf den Punkt: „Es gibt kein Fleisch oder Fleischprodukt, das frei von Antibiotika oder Zusatzstoffen ist. Nichts davon ist sicher für Kinder und Erwachsene. Alles ist voller Hormone, Emulgatoren und Antibiotika. Das größte Problem ist der Einsatz von Antibiotika in Tierfutter, die hinzugefügt werden, damit das Vieh besser gedeiht und die Tiere nicht krank werden.“

Ablagerung im Fleisch

Die Situation hat sich im Laufe der Jahre verändert. „Früher konnten Antibiotika nur zur Behandlung von Tieren eingesetzt werden. Es gab eine bekannte Karenzzeit, in der das Fleisch oder die Milch eines behandelten Tieres nicht verwendet werden durften. Heute ist die Situation völlig anders. Jetzt werden kleine Dosen Antibiotika als eine Art Vorbeugung in das Tierfutter gegeben, die sich im Fleisch ablagern und Bakterien resistent gegen sie machen. Menschen, die solches Fleisch essen, nehmen auch Antibiotika auf“, erklärt Dr. Stosic.

Zerstörung der Schilddrüse

Er führt ein Beispiel an, das die Problematik verdeutlicht: „Bauern bringen ständig Kokzidiostatika in das Tierfutter ein, die verwendet werden, wenn das Geflügel Durchfall bekommt. Und anstatt ihnen das höchstens drei Tage zu geben, frisst das Geflügel das 30 Tage lang, und die letzten fünf Tage vor der Schlachtung nicht. Aber es kann in dieser Zeit nicht neutralisiert werden, sondern bleibt in den Knochen und im Fleisch. Wenn das Geflügel das täglich frisst, wird sein Schilddrüsengewebe zerstört, es kommt zu einem Hormonungleichgewicht, und deshalb nehmen sie bis zu drei und mehr Kilogramm in nur 35 Tagen zu. Und wenn ein Mensch dieses Fleisch isst, treten bei ihm die gleichen Schäden auf.

Es ist daher wichtig, beim Kauf von Fleisch die Augen offen zu halten und auf Unregelmäßigkeiten zu achten. Gesundes Schweinefleisch hat eine helle bis dunkelrote Farbe, abhängig vom Alter. Das Fettgewebe ist weiß, und das Fleisch muss mit Fett durchzogen sein. Ein Schwein, das mit Tierfutter voller Antibiotika gefüttert wurde, hat hingegen ein weißliches Fleisch und ist viel größer. Solches Fleisch ist voller Wasser, das beim Kauf sichtbar ist.

Hühnerfleisch, das voller Antibiotika und Hormone ist, ist normalerweise größer, weich, und nach dem Braten löst sich der Knochen sehr leicht vom Fleisch. Die Farbe des Fleisches ist blass und ebenfalls voller Wasser. Im Gegensatz dazu hat Hühnerfleisch vom Land eine festere Struktur.