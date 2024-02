Flugpassagier furzt und wird rausgeschmissen

Ein ungewöhnlicher Vorfall auf einem American Airlines Flug von Phoenix nach Austin sorgte für Aufsehen: Ein Passagier, der wiederholt Gase abließ, wurde aus dem Flugzeug entfernt. Dies führte zu einer Verspätung des Fluges und sorgte für Erleichterung unter den Mitreisenden.

Ein Passagier auf einem American Airlines Flug von Phoenix nach Austin sorgte letzte Woche für Aufsehen und eine unerwartete Verspätung. Der Mann, der wiederholt und absichtlich Gase abließ, wurde aus dem Flugzeug entfernt. Dies berichtete ein Reddit-Nutzer, der den Vorfall miterlebte und schilderte.

Ich war auf einem Direktflug von Phoenix nach Austin und saß in der Nähe der Reihe, in der der Vorfall passierte“, schrieb der Reddit-Nutzer über den Vorfall vom 14. Januar. Laut seiner Aussage wirkte einer der Passagiere bereits beim Einsteigen verärgert und ließ während des Fluges wiederholt Gase ab. „Sie denken, das ist unhöflich, aber was sagen Sie zum Geruch“, äußerte der störende Passagier lautstark.

Trotz der Unruhe unter den Mitreisenden setzte der Mann seine Provokation fort. „Ja, ja. Lasst uns alle gleichzeitig Essen essen, das besonders stark riecht. Wenn es Ihnen nicht gefällt, fliegen Sie privat“, sagte er. Die Situation eskalierte schließlich so weit, dass das Flugzeug zum Gate zurückkehren musste.

Eine Stewardess griff ein und forderte den Mann auf, das Flugzeug zu verlassen. „Sie müssen das Flugzeug verlassen“, sagte sie. Der Passagier reagierte überrascht und sagte: „Ich verstehe das Problem nicht.“ Trotz seiner Verwirrung nahm er seine Tasche und verließ das Flugzeug.

Die Erleichterung unter den Mitreisenden war groß, wie der Reddit-Nutzer berichtete: „Wir alle atmeten erleichtert auf, als er ausstieg, denn ich glaube, viele Leute waren besorgt, was er als nächstes tun oder sagen könnte.“