Debatte: Airline spendiert Übergewichtigen Zusatzsitzplatz (VIDEO)

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Southwest hat mit ihrem Angebot für übergewichtige oder sehr große Passagiere für Aufsehen gesorgt: Sie können einen kostenlosen Zusatzsitzplatz erhalten. Die auf TikTok populäre Influencerin Kimmy Garris hat diese Serviceleistung in einem ihrer Videos thematisiert, was zu gemischten Reaktionen und einer hitzigen Diskussion in der Online-Community geführt hat.

Southwest, eine Fluggesellschaft aus den USA, bietet schon seit geraumer Zeit einen besonderen Service für Passagiere mit Übergröße an. Sie können entweder im Vorfeld die benötigte Sitzplatzanzahl buchen und sich das Geld für den Zusatzsitz später erstatten lassen, oder sie fragen beim Check-In nach einem weiteren Sitz. Allerdings besteht dann das Risiko, dass keine Plätze mehr verfügbar sind.

„Plus Size“-Influencer

Kimmy Garris, eine bekannte Influencerin auf TikTok, hat diesen Service in einem ihrer Videos vorgestellt und erklärt, wie sie ihn selbst nutzt. „Southwest ist die einzige Airline, die dir einen zweiten Platz ohne Extrakosten zugesteht“, sagt sie in ihrem Video. Ich habe das schon dutzende Male gemacht und es wurde mir nie verwehrt.“ Nach Erhalt ihres zweiten Tickets legt sie es einfach auf den freien Sitz neben sich. Probleme mit Mitreisenden hätte sie deshalb noch nie gehabt, denn, wie sie unter ihrem Video schreibt: „Niemand will ohnehin auf dem Mittelsitz neben einer fetten Person sitzen.

How to use @southwestair customer of size policy. Southwest is the only airline that allows you a second seat at no extra cost even if the flight is FULLY booked. You HAVE to use it at the departing gate when you start your journey. If you don't use it going out you cant use it flying back. Go to the departing gate agent and kindly ask them to use the customer of size policy. I've done this a dozen times and never had an issue or been denied. They will print you a new ticket + a second ticket to put down on your free seat. You will also be allowed to pre board! Enter the aircraft, get your seatbelt extender, and grab your seat! I place the ticket in the seat next to me. I always take the window seat. If anyone tries to sit it in I kindly let them know I have two seats booked. To be honest I almost never get approached because no one wants to sit in the middle seat next to a fat person on a plane 🙃. I've heard from others sometimes southwest will just put customer of size in your account so anytime you approach the main ticket gate you'll get both your tickets at once but this hasn't happened to me yet. I think this has to do with how "visibly fat" you are. Public airplanes are public transportation and should be accessible and comfortable for us all. I applaud @southwestair for being the only airline with a fair and humane way of flying fat passengers with dignity. We shouldn't have to pay for two seats. Seats should be larger for all people including tall and pregnant passengers. Since airlines got deregulated it's been an ADA nightmare. Airlines should also allow wheelchairs in the cabin esp power wheelchairs. This is an access issue at the end of the day and discriminatory to fat and disabled customers.

Doch nicht alle TikTok-User teilen Kimmys Begeisterung für das Angebot von Southwest. Einige befürchten, dass die Kosten für die zusätzlichen Sitzplätze auf alle Passagiere umgelegt werden: „Die Kosten dafür führen zu teureren Flugtickets für alle“, kommentiert ein User. Andere stellen Kimmys Anspruch auf den Extraplatz in Frage: „Du passt doch in den Sitz. Warum brauchst du dann ein zweites Ticket?“, fragt ein anderer User.

„Spektrum an Fettleibigkeit“

Jae’lynn Chaney, eine übergroße Reise-TikTokerin, sagte, die Richtlinie sei wichtig für Menschen, die sich als „superfett“ bezeichnen. „Es gibt ein Spektrum an Fettleibigkeit. Und als superdicker Mensch braucht man eine andere Unterbringung. Ich habe mich einfach sehr gefreut, dass es so etwas für die Menschen gibt. Ich hoffe, dass mehr Fluggesellschaften Richtlinien für Großkunden umsetzen werden.“

Chaney teilt gerne Fotos, in denen sie manchmal auch eine ganze Sitzreihe belegt: „Die Kundengrößenrichtlinie von Southwest hilft vielen Reisenden, die unverhältnismäßigen Kosten auszugleichen, die uns durch den Bedarf an zusätzlichem Platz entstehen. Es geht also nicht nur um die physischen Zugänglichkeit. Es geht auch um finanzielle Zugänglichkeit.“

Zusätzliche Kosten bei anderen Airlines

Während Southwest ihren Passagieren diesen Service kostenlos anbietet, verlangen andere Fluggesellschaften für zusätzliche Sitzplätze eine Gebühr. Bei der Lufthansa zum Beispiel können zusätzliche Plätze gebucht werden, allerdings ist dies kostenpflichtig und kann nur über das Service-Center getätigt werden.

Das Thema Übergewicht und Flugreisen sorgt immer wieder für Diskussionen. Erst kürzlich hat die TikTok-Influencerin Samyra für Aufsehen gesorgt, als sie in einem Video ihre Schwierigkeiten beim Anschnallen dokumentierte. In den Kommentaren wurde sie Opfer von Bodyshaming. „Das Problem ist nicht der Gurt“, kommentierte ein User. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Fluggesellschaften auf diese Diskussionen reagieren und ob Angebote wie das von Southwest Schule machen werden.