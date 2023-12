Studien belegen: Abnehmspritze führt zu Jo-Jo-Effekt

Die Hoffnung auf eine Wunderwaffe im Kampf gegen Fettleibigkeit hat einen Dämpfer erhalten. Forschende warnen vor einem möglichen Jo-Jo-Effekt bei der Verwendung des Medikaments Tirzepatid, das in den USA zur Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen ist.

Immer mehr Menschen weltweit leiden an Fettleibigkeit. Die Suche nach effektiven Behandlungsmethoden hat dabei auch den Fokus auf Medikamente wie Tirzepatid und Ozempic gelenkt. Diese sind in den USA bereits zur Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen. Dieses Medikament greift in den Stoffwechsel ein und beeinflusst das Sättigungsgefühl.

670 Patienten

Eine aktuelle Studie, die im Journal Jama veröffentlicht wurde, wirft jedoch einen Schatten auf die Begeisterung für Tirzepatid. Die Studie umfasste 670 Patienten aus verschiedenen Ländern, die zu Beginn der Studie übergewichtig oder fettleibig waren. Nach 36 Wochen konnten die Probanden ihr Gewicht im Schnitt um etwa 21 Prozent reduzieren. Allerdings zeigte sich, dass die Patienten, die das Medikament absetzten und nur noch ein Placebo erhielten, bis zum Ende der Studie wieder deutlich an Gewicht zulegten.

Lebenslange Einnahme

„Die Studien zeigen somit eindeutig, die ‚Wunderspritzen‘ müssen wohl lebenslang genutzt werden“, warnt Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. Er betont auch, dass die Studienteilnehmer besonders ausgewählt und motiviert waren und in Sachen Lebensstil besonders trainiert wurden. In der täglichen Praxis könnten Patienten nach dem Absetzen der Therapie womöglich sogar schneller wieder zunehmen.

Nebenwirkungen

Zudem sind Nebenwirkungen, vor allem im Magen-Darm-Trakt, relativ häufig und können zu Übelkeit, Durchfall und Verstopfung führen. Diese Nebenwirkungen wurden in der Studie als meist mild bis moderat beschrieben und traten mit der Zeit seltener auf. Einige Teilnehmer brachen die Studie jedoch aufgrund von Nebenwirkungen ab.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Therapie, um eine erneute Gewichtszunahme zu vermeiden. Sie weisen aber auch auf die Bedeutung weiterer Forschung hin, um die Langzeiteffekte und -risiken von Medikamenten wie Tirzepatid besser zu verstehen. Bis dahin bleibt die Behandlung von Fettleibigkeit eine Herausforderung, die mehr erfordert als eine „Wunderspritze“.