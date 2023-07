Revolutionäre Diabetes-Behandlung: wöchentliche Insulindosis möglich

Ein neues Medikament verspricht eine bessere Blutzuckerkontrolle für Typ-2-Diabetiker. Es muss nur einmal pro Woche verabreicht werden und hat in klinischen Studien bereits beeindruckende Ergebnisse gezeigt, die herkömmliche Insulinbehandlungen übertreffen.

Die Biotech-Herstellung des humanen Stoffwechselhormons hat sich im Laufe der letzten Jahre erheblich verbessert. Schnell wirkende Insuline, die während der Mahlzeiten verabreicht werden können, haben für Diabetiker immense Fortschritte erzielt. Allerdings ist oft die Verabreichung von langwirksamen Insulinen erforderlich, wenn der Typ-2-Diabetes fortschreitet. Obwohl 24-Stunden-Insuline bereits länger vorhanden sind, könnten bald Insuline, die nur wöchentlich injiziert werden müssen, zur Verfügung stehen.

Ultralangzeit-Insulin

Vor kurzem wurden beim Kongress der amerikanischen Diabetes-Gesellschaft in San Diego, Kalifornien, zwei umfangreiche Zulassungsstudien für das Ultralangzeit-Insulin Icodec präsentiert. Diese wurden gleichzeitig im New England Journal of Medicine und im Journal der amerikanischen Ärztegesellschaft veröffentlicht.

In der im New England Journal of Medicine publizierten Studie evaluierten der texanische Diabetologe Julio Rosenstock und seine Kollegen zwei Gruppen von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Eine Gruppe von 492 Patienten erhielt entweder wöchentlich das ultralang wirksame Insulin oder täglich eine konventionelle Insulin-Langzeitdosis.

HbA1c-Wert

Die Ergebnisse zeigten, dass das wöchentlich verabreichte Insulin im Vergleich zu den täglichen Insulinspritzen besser abschnitt. In der Gruppe, die das wöchentliche Insulin erhielt, sank der HbA1c-Wert, ein aussagekräftiger Indikator für die Blutzuckereinstellung, von durchschnittlich 8,5 Prozent auf 6,93 Prozent. Bei der Gruppe mit täglichen Insulininjektionen sank dieser Wert von durchschnittlich 8,44 Prozent auf 7,12 Prozent.

Das neue Basalinsulin hat eine außerordentlich lange Halbwertszeit von 196 Stunden im menschlichen Körper. Das dänische Vorreiter-Unternehmen Novo Nordisk in der Diabetestherapie hat das humane Insulin durch die Modifikation von drei Aminosäuren und weiteren Anpassungen diesen Umstand ermöglicht.

Studie mit 294 Diabetikern

Eine weitere internationale Studie, die in JAMA veröffentlicht wurde, lieferte ähnliche Ergebnisse. Je eine Gruppe von 294 Diabetikern erhielt wöchentlich die neue Insulinform oder täglich 24-Stunden-Insulin zur Vergleichszwecken. Die Reduktion der HbA1c-Werte war praktisch identisch mit der der anderen klinischen Untersuchung.

Novo Nordisk hat das neue Insulin bereits zur Zulassung in den USA, Europa und anderen Ländern eingereicht. Typ-2-Diabetiker können oft durch Lebensstiländerungen wie Gewichtsabnahme und regelmäßige sportliche Betätigung die Notwendigkeit einer medikamentösen Behandlung vermeiden oder hinauszögern.