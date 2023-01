Studie entdeckt, wie viel Sex für eine glückliche Beziehung notwendig ist

Paare, die einmal pro Woche Sex haben, sind laut einer Umfrage von Wissenschaftlern der University of Chicago unter 660 Verheirateten am glücklichsten. Wenn Sex seltener vorkommt, ist die Zufriedenheit in der Beziehung geringer, aber sie wird nicht signifikant steigen, ergab die Umfrage, wie das serbische Portal B92.net berichtet.

Es zeigte sich, dass jedes vierte verheiratete Paar einmal pro Woche Geschlechtsverkehr hat, was sie als optimal bezeichneten, während nur 5 Prozent viermal oder öfter pro Woche „Liebe machen“, betont die Leiterin der Studie, Dr. Shamayra Howard, und fügt hinzu, dass die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr eigentlich kein Indikator für sexuelle Zufriedenheit ist.

Wie das oben genannte Portal feststellt, lässt sich die gleiche Schlussfolgerung in einer Studie finden, die 2015 in der Zeitschrift Social Psychological and Personality Science veröffentlicht wurde – dass Paare am glücklichsten sind, wenn sie ungefähr einmal pro Woche Sex haben.

Wenn Sie sich mit dem Durchschnitt vergleichen möchten, finden Sie hier einige andere Ergebnisse aus dieser Studie:

– 6 Prozent der Paare haben viermal oder öfter pro Woche Sex

– 16 Prozent der Befragten haben zwei- bis dreimal pro Woche Sex

– 25 Prozent der Befragten haben einmal pro Woche Sex

– 19 Prozent haben zwei- bis dreimal im Monat Sex

– 17 Prozent haben einmal im Monat Sex

– 7 Prozent hatten im letzten Jahr ungefähr ein- oder zweimal Sex

– 10 Prozent der Partner hatten im letzten Jahr keinen Sex

Es ist interessant, dass Studien, die mit Menschen über 50 sowie über 70 und 80 durchgeführt wurden, zeigen, dass die Häufigkeit sexueller Aktivitäten mit dem Alter abnimmt, aber es gibt immer noch einen signifikanten Prozentsatz von Menschen, die auch im hohen Alter sexuell aktiv sind.

Im Alter 50 plus

Eine 2013 von der AARP (einer internationalen Organisation, die sich mit der Pflege älterer Menschen befasst) durchgeführte Studie mit 8.000 Befragten über 50 Jahren zeigte, dass etwa 31 Prozent der älteren Paare mehrmals pro Woche Sex haben, 28 Prozent haben mehrmals im Monat Geschlechtsverkehr, 8 Prozent einmal im Monat und 33 Prozent der Paare selten oder gar nicht. Soziologen, die die Studie durchgeführt haben, Dr. Pepper Schwartz und Dr. James Witte, haben leider nicht die genaue Zahl der Beziehungen angegeben, gerade damit die Menschen sich nicht vergleichen würden und daher weniger zufrieden mit ihren Beziehungen seien, heißt es.

Im Alter 70 und 80 plus

Eine Studie mit Menschen in den Siebzigern ergab, dass 33 Prozent der sexuell aktiven Männer und 36 Prozent der sexuell aktiven Frauen in diesem Alter mindestens zweimal im Monat Sex haben. Von Personen im Alter von 80 und mehr haben 19 Prozent der Männer und 32 Prozent der Frauen mindestens zweimal im Monat Geschlechtsverkehr.