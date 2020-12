Fox Eyes ohne OP: Damit siehst du aus wie Bella Hadid und Dua Lipa (VIDEO)

Nach den Cat Eyes und den Bambi-Augen kommen nun die Fox Eyes und die Stars sind verrückt nach dem neuen Trend.

Bella Hadid und Dua Lipa sind besonders gute Beispiele für den neuen Make-Up-Look. Sie haben ihn innerhalb kurzer Zeit fast schon zu ihrem Statement gemacht und die Fashion-Welt ist geradezu verrückt nach den Mandel-Augen.

Was sind die „Fuchs-Augen“?

Bei der Schminktechnik werden die Augen optisch gestreckt und geliftet, was dem Ganzen einen sexy Touch verleiht. Besonders wichtig ist dabei der Lidstrich, der gerade über dem äußeren und inneren Augenwinkel gezogen wird und somit das Auge verlängert.

Schritt für Schritt

Übung macht den Meister und auch dieser Trend scheint zunächst etwas schwierig. Wer jedoch mit dem Eyeliner gut umgehen kann, schafft das locker.

1. Verblende zunächst einen beigen oder braunen Lidschatten über das Auge, damit der Look später natürlicher wirkt.

2. Nun kommt der Eyeliner zum Einsatz. Ziehe einen feinen Strich am oberen Wimpernkranz und verlängere ihn etwas über den äußeren Augenwinkel in Richtung Schläfe.

3. Von der Spitze des äußersten Striches ziehst du nun eine zweite Linie und schließt damit den „Wing“. Fülle die Fläche nun aus und verblende die Kanten, um einen sanfteren Look hinzubekommen.

4. Anschließend verlängerst du den Augeninnenwinkel und ziehst die Spitze damit vorsichtig in Richtung Nasenspitze.

