Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich entschieden, Kylian Mbappe aufgrund seiner kürzlichen Verletzungsprobleme nicht für die bevorstehenden Nations-League-Partien gegen Israel und Belgien zu nominieren. Ungeachtet dieser Entscheidung bleibt Mbappe ein wesentlicher Akteur für Real Madrid, wo er mittlerweile wieder einsatzfähig erscheint.

Mbappes Fitnesszustand und Spielbereitschaft

Mbappe musste wegen einer Oberschenkelverletzung in der spanischen Liga pausieren und fehlte dem Team in einem Spiel. Allerdings konnte er inzwischen im Champions-League-Match gegen den OSC Lille als Einwechselspieler auflaufen, was seine allmähliche Rückkehr zur Fitness andeutet. Dies bestätigt auch Reals Trainer Carlo Ancelotti, der sagte: „Mbappe hatte ein Problem, das scheint nun gelöst zu sein. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber er hat normal trainiert.“ Ancelotti hat Mbappe daher in den Kader für das Ligaspiel gegen Villarreal am Samstagabend aufgenommen.

Spannungen innerhalb der französischen Mannschaft

Neben den physischen Aspekten gibt es Berichte über interne Spannungen in der französischen Nationalmannschaft. Medien zufolge soll es in der Mannschaftsinteraktion gedrückt haben; exemplarisch kritisierte Torwart Mike Maignan die Einstellung seines Teamkollegen Mbappe. Umgekehrt habe Mbappe die Taktik von Deschamps kritisiert, was zu Unstimmigkeiten geführt haben soll. Zudem sorgte Antoine Griezmanns überraschender Rücktritt aus der Nationalelf für Unruhe innerhalb des Teams.

Didier Deschamps kommunizierte, dass er kein Risiko eingehen möchte, indem er einen nicht vollständig genesenen Mbappe in das Team aufnimmt. Weiterhin betonte Ancelotti die enge Kommunikation zwischen den medizinischen Teams von Verein und Nationalmannschaft, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Mbappe bestmöglich zu sichern.