Wien-Hernals: Brutaler Übergriff endet tödlich

In Wien-Hernals wurde eine schreckliche Gewalttat bekannt: Am Freitag fiel eine 62-jährige Frau einem brutalen Übergriff zum Opfer. Der schreckliche Vorfall ereignete sich auf der Loggia ihrer Wohnung in der Balderichgasse. Zeugen berichteten von lauten Hilfeschreien, die die Aufmerksamkeit von Passanten auf den Vorfall lenkten. Ein Mann, der angeblich mit einem Ast auf die Frau losging, wurde gesehen, woraufhin die Passanten die Polizei informierten.

Schnelles Eingreifen der Polizei und Rettungskräfte

Die Polizei traf gegen 9.40 Uhr am Tatort ein. Dort nahmen die Beamten einen 66-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen fest. Der Verdächtige leistete keinen Widerstand bei seiner Verhaftung. Die Berufsrettung versuchte verzweifelt, das Leben der schwerverletzten Frau zu retten, doch erlag sie noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Tatwaffe, ein etwa ein Meter langer und 15 Zentimeter breiter Ast, wurde von Kriminalbeamten sichergestellt und untersucht.

Gewalt gegen Frauen in Österreich

Diese Tragödie reiht sich in eine alarmierende Statistik ein: Einschließlich dieses Vorfalls wurden in diesem Jahr bereits 22 Frauen von Männern ermordet. Diese Zahl unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen und wirksamen Strategien zur Gewaltprävention gegen Frauen in Österreich.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, geführt. Der Tatverdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster lag gegen den Mann zum Tatzeitpunkt kein Annäherungs- oder Betretungsverbot vor.