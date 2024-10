Versuchter Raub in Wien – Polizei jagt flüchtige Jugendliche

In Wien sucht die Polizei nach zwei Jugendlichen, die in einen versuchten Raub in der Kohlgasse im Bezirk Margareten verwickelt gewesen sein sollen. Ein dritter Tatverdächtiger, ein 17-jähriger Syrer, wurde bereits festgenommen.

Einsatz in der Kohlgasse

Am Freitagabend, dem 19.35, alarmierte ein 18-jähriger Mann die Polizei, nachdem er und sein Freund von drei Jugendlichen wegen seiner Jacke angesprochen und bedroht wurden. Bei Androhung von Gewalt übergab der 18-Jährige seine Jacke. Der Freund des Opfers teilte den Tätern mit, dass die Polizei bereits gerufen wurde, was dazu führte, dass die Täter die Jacke zurückließen und versuchten zu fliehen.

Rasches Handeln der Polizei

Dank des schnellen Eintreffens der Beamten und ihrem Sichtkontakt zu einem der Verdächtigen, einem 17-jährigen Syrer, konnten sie ihn in Richtung Höglmüllergasse verfolgen. Während der Flucht wurde von einem Beamten in der Siebenbrunnengasse ein Fahrrad genutzt, das ihm von einem Besitzer zur Verfügung gestellt wurde, um den Abstand zu verringern und den Kontakt zu halten. Schließlich konnte der Verdächtige in der Brandmayergasse angehalten und festgenommen werden. Obwohl das Fahrrad genutzt wurde, wurde es dem Besitzer unversehrt zurückgegeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der festgenommene 17-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzungen. Die beiden anderen Tatverdächtigen entkamen in eine unbekannte Richtung und bleiben weiterhin flüchtig. Sie werden als etwa 180 cm große, schlanke, dunkel gekleidete Jugendliche mit Kapuzen beschrieben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Informationen zu den flüchtigen Jugendlichen haben, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310–43800 in Verbindung zu setzen. Auch anonyme Hinweise sind willkommen, während die Ermittlungen weitergeführt werden, um die Identität der flüchtigen Verdächtigen festzustellen.