Schwere Unwetter am Balkan: Schon 19 Tote (FOTOS+VIDEOS)

Ein schweres Unwetter hat am Freitag den Westbalkan heimgesucht und Bosnien-Herzegowina in einen Ausnahmezustand versetzt. Die katastrophalen Regenfälle führten zu enormen Überschwemmungen, bei denen 19 Menschen ums Leben kamen und weitere vermisst werden.

Flutkatastrophe in Bosnien-Herzegowina

Heftiger, anhaltender Regen hat seit Freitag weite Teile Bosnien-Herzegowinas lahmgelegt. Die Überflutungen zerstörten nicht nur Wohngebiete, sondern machten auch entscheidende Verkehrswege und Brücken unpassierbar.

In Jablanica, etwa 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sarajevo, wurden ganze Häuser von den Wassermassen weggespült, zusätzlich kam es zu Erdrutschen. Lokale Medien, darunter „Dnevni Avaz“, bezeichnen die Szenen als „apokalyptisch“, und erschütternde Bilder verdeutlichen das Ausmaß der Zerstörung.

In Jablanica berichteten die örtlichen Medien von mindestens 16 Todesopfern. In der Stadt Fojnica wurden die Leichen einer Frau und eines Mannes geborgen. Der Katastrophenschutz der bosnischen Föderation äußerte die Befürchtung, dass die Zahl der Todesfälle weiter ansteigen könnte.

Regionale Auswirkungen und Warnungen

Auch im benachbarten Kroatien kam es zu schweren Regenfällen und Überschwemmungen. Die Adriaküste steht unter einer Unwetterwarnung. Auch Montenegro und Serbien drohen am Wochenende ähnliche Unwetter. Die Lage bleibt kritisch, und die Behörden in den betroffenen Ländern sind in höchster Alarmbereitschaft.