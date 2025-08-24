Frankreich rüstet auf: „Unsere Freiheit war nie so bedroht“

Während Europa aufrüstet, erlebt Frankreich eine Renaissance seiner Militärreserve. Junge Menschen wie Constance und Gabriel stehen bereit, ihr Land zu verteidigen.

Frankreichs Reservisten

Mehr als zwei Jahrzehnte nach Abschaffung der Wehrpflicht verzeichnet Frankreich einen bemerkenswerten Anstieg bei den Reservistenzahlen. Von 28.000 im Jahr 2014 ist die Zahl der aktiven Reservisten auf mittlerweile über 46.000 angewachsen. Mehr als die Hälfte davon dient im Heer, der Rest verteilt sich auf Marine und Luftwaffe. Die Regierung verfolgt dabei ehrgeizige Pläne: Bis 2035 soll die Zahl auf 105.000 Reservisten anwachsen – das entspräche einem Verhältnis von einem Reservisten auf zwei aktive Soldaten. Diese Strategie steht in direktem Zusammenhang mit Emmanuel Macrons Vorhaben, die Verteidigungsausgaben deutlich aufzustocken – auf 64 Milliarden Euro im Jahr 2027, doppelt so viel wie zu Beginn seiner Präsidentschaft 2017.

Hinter dieser militärischen Neuausrichtung stehen wachsende Bedenken hinsichtlich eines zunehmend aggressiven Russlands sowie Zweifel an der Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitsgarantien unter einer möglichen Trump-Präsidentschaft. „Niemals war unsere Freiheit so bedroht“, warnte Macron kürzlich in einer Fernsehansprache. „Wir müssen unsere Bemühungen zur Bildung einer Reserve beschleunigen und jungen Menschen einen neuen Rahmen für den Dienst bieten.“ Der pensionierte Vizeadmiral Patrick Chevallereau begrüßt Macrons Initiative grundsätzlich, gibt jedoch zu bedenken, dass das vorgesehene Budget noch der parlamentarischen Zustimmung bedarf. „Es geht nicht nur um mehr Personal“, betont der Analyst des Londoner Instituts für Sicherheit und Verteidigung Royal United Services, „wir brauchen vor allem Spezialisten in Schlüsselbereichen“ – etwa für Drohnentechnologie und IT-Sicherheit.

Für Jurastudentin Constance gehören Marschieren, Funksignale identifizieren und das Schießen im Liegen nicht zum universitären Lehrplan. Diese Fertigkeiten erwarb sie während ihrer ersten militärischen Ausbildung in einer Pariser Kaserne in den Semesterferien. „Unser Land zu schützen, halte ich gerade in der aktuellen komplexen Weltlage für außerordentlich wichtig“, erklärt die Studentin im zweiten Studienjahr nach Abschluss ihres zweiwöchigen Grundkurses für Reservisten. Im Gespräch mit der Deutschen Welle fügt sie hinzu: „Die Armee bietet meiner Meinung nach die beste Schule für echte Teamarbeit.“

Ähnlich wie Constance hat sich auch der 23-jährige Ingenieur Gabriel aus Sorge um die Zukunft seines Landes für den Reservedienst entschieden. „Als Soldat werde ich mich zu politischen oder ideologischen Fragen nicht äußern“, betont er – eine Haltung, die viele Reservisten teilen, wenn es um die konkrete Bedrohung durch Russland geht. „Aber der Krieg steht an Europas Grenze, und das ist ein deutliches Signal, dass wir uns engagieren müssen.“ Für den jungen Ingenieur war zudem der Terroranschlag auf den Pariser Konzertsaal Bataclan 2015 ein einschneidendes Erlebnis: „Etwas ist in mir zerbrochen. Mir wurde klar, dass die friedlichen Zeiten meiner Kindheit vorbei sind. Da beschloss ich: Auch ich werde aufstehen und meinen Beitrag leisten.“

Militärische Grundausbildung

Die Ausbildung neuer Reservisten findet unter anderem im 24. Infanterieregiment in Versailles statt, das in einem weitläufigen Militärkomplex etwa vier Kilometer vom berühmten Schloss entfernt stationiert ist. „Manche wollen die militärische Welt kennenlernen und herausfinden, ob eine Vollzeitkarriere für sie infrage kommt“, erklärt Leutnant Amelie, die den jüngsten Ausbildungskurs leitete. „Andere suchen die Herausforderung einer völlig anderen Lebenswelt oder haben das Alter für den aktiven Dienst bereits überschritten.“ Wie viele ihrer Kameraden im 24. Infanterieregiment ist Amelie selbst Reservistin – im Zivilberuf arbeitet sie als Zollbeamtin. Ihren Sommer verbringt sie nun damit, ein intensives zweiwöchiges Trainingsprogramm zu leiten – eine kompakte Einführung ins Militärleben.

Die Rekruten im Alter zwischen 17 und 57 Jahren beginnen ihren Tag um 6 Uhr morgens und beenden ihn oft erst um Mitternacht. „Sie lernen den sicheren Umgang mit Waffen, das Marschieren in Formation, die Nutzung von Kompass und Kommunikationsgeräten“, erläutert Amelie das Grundausbildungsprogramm. „Wir trainieren alle grundlegenden Kampftechniken, die eine militärische Einheit beherrschen muss.“ Dabei kommt auch scharfe Munition zum Einsatz. „Die Ausbildung ist wirklich anspruchsvoll“, bestätigt Constance und erwähnt, dass auch andere Kommilitonen von der Sorbonne diesen Weg eingeschlagen haben. „Wir unterscheiden uns in Alter, Beruf und Erfahrung, aber wir lernen, als Team zu funktionieren.“

Europäische Perspektive

Auch in anderen europäischen Ländern laufen Bemühungen, die militärischen Kapazitäten angesichts wachsender Sicherheitsherausforderungen zu stärken. Laut einer aktuellen Studie des Think-Tanks Bruegel und des Kieler Instituts könnte Europa kurzfristig weitere 300.000 Soldaten benötigen, um ohne US-Unterstützung eine glaubwürdige Abschreckung gegen Russland aufzubauen. Litauen, Schweden und Lettland haben bereits die Wehrpflicht wieder eingeführt. Polen plant, jährlich 100.000 Zivilisten militärisch auszubilden. Auch Deutschland wirbt verstärkt für den Reservedienst. Angesichts der bislang verhaltenen Resonanz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits vor einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht gewarnt, sollten sich zu wenige Freiwillige melden.

Im Gegensatz zu Deutschland zeigen Umfragen in Frankreich eine breite Unterstützung für die Stärkung des Militärs. Eine IPSOS-CESI-Erhebung vom Jahresanfang ergab, dass 86 Prozent der Franzosen den Militärdienst befürworten. Eine weitere Umfrage zeigte, dass die Hälfte der jungen Franzosen bereit wäre, im Kriegsfall der Armee beizutreten. „Die Menschen verstehen zunehmend, dass sie möglicherweise selbst aktiv werden müssen, um ihre Werte und Lebensweise zu schützen“, erklärt Sicherheitsexperte Chevallereau. „Die Stärkung der Reserve kann ein wirksamer Weg sein, die Verbindung zwischen der jungen Generation und den Streitkräften zu festigen.“

Das traditionsreiche 24. Regiment in Versailles, dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht, verzeichnet eine hohe Nachfrage nach seinen Ausbildungsplätzen. Von jeweils 100 Bewerbern werden nur 40 ausgewählt. Nach erfolgreichem Abschluss können die Reservisten jährlich bis zu 60 Tage oder mehr im Dienst verbringen. Die Vergütung bleibt dabei bescheiden – zwischen 40 und 200 Euro netto pro Tag, je nach Dienstgrad. Nicht alle bestehen die Grundausbildung. Von den anfänglich 61 Teilnehmern des letzten Kurses im 24. Regiment haben zehn aufgegeben. „Einige sind gleich zu Beginn ausgestiegen, weil sie den Zeitaufwand unterschätzt hatten“, berichtet Ausbilderin Amelie. „Andere erkannten, dass der Dienst nichts für sie ist, als sie zum ersten Mal eine Waffe in die Hand nahmen.“

Nach der Grundausbildung folgen für die Reservisten mehrere Monate weiterer Schulungen. Viele werden später bei der Operation Sentinelle (Anti-Terror-Sicherheitsprogramm) eingesetzt – einem Sicherheitsprogramm, das nach den Terroranschlägen 2015 ins Leben gerufen wurde und im vergangenen Jahr auch die Olympischen Spiele schützte. Reservisten mit speziellen Qualifikationen könnten zudem für Auslandseinsätze in Betracht kommen. Bertrand, ein Familienvater in den Dreißigern, hat sich nach Abschluss seiner Ausbildung für fünf Jahre Reservedienst verpflichtet. Er erinnert sich noch gut an seine Gefühle nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001. „Wir hatten auch in Frankreich schreckliche Anschläge“, sagt er. „Ich sah es als meine Pflicht als Vater an, mein Land zu verteidigen.“

Als Gemeindebeamter in einem Pariser Vorort glaubt Bertrand, dass er seinem Land bereits als Zivilist dient. „Jetzt“, fügt er hinzu, „werde ich ihm auch als Kämpfer dienen.“