Familienfahrzeug kracht in Sattelschlepper – Frau stirbt vor Augen ihrer Kinder

Tödlicher Aufprall auf der Karawanken Autobahn: Ein Familienfahrzeug krachte mit voller Wucht in einen Sattelschlepper – für eine Mutter dreier Kinder kam jede Hilfe zu spät.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall forderte am Freitagmorgen auf der Karawanken Autobahn A11 ein Todesopfer. Kurz nach 7:30 Uhr prallte ein mit Gas betriebenes Familienfahrzeug mit bosnischem Kennzeichen mit voller Wucht auf das Heck eines Sattelschleppers. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass sich die Beifahrerseite regelrecht unter den Anhänger schob. Für die Beifahrerin, eine Mutter dreier Kinder, kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lenker und die drei minderjährigen Kinder erlitten Verletzungen und wurden umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. „Leider gab es für die Beifahrerin keine Rettung mehr“, bestätigten die Einsatzkräfte der Kärntner Polizei und Feuerwehr vor Ort. Sofort rückten die Feuerwehren aus Drobollach am Faaker See, Wernberg und der Hauptwache Villach zum Unfallort aus. Aufgrund der dramatischen Lage landete auch der Notarzthubschrauber RK1 direkt auf der Fahrbahn.

Während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die Autobahn vollständig gesperrt. Die Einsatzkräfte mussten den Leichnam der verstorbenen Frau mit schwerem hydraulischem Gerät aus dem völlig zerstörten Fahrzeug bergen. Gleichzeitig begannen ASFINAG-Mitarbeiter mit der Reinigung der Fahrbahn, während ein Abschleppdienst das Unfallwrack entfernte. Der Verkehr kam auf diesem Abschnitt für fast zwei Stunden komplett zum Erliegen. Erst gegen 9:30 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage wieder.

In der Katholischen Kirche Wien-Rudolfsheim (Maria, Königin der Märtyrer), in der auch kroatischsprachige Messen gefeiert werden, hat ein bislang unbekannter Täter ein Kreuz entwendet. Die Kirche ist mit Überwachungskameras ausgestattet, weshalb die Polizei gute Chancen hat, den Täter rasch zu fassen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Vandalenakten ein, die in letzter Zeit vermehrt in katholischen Gotteshäusern in Österreich verübt wurden.

Neue Betrugsmasche

Eine neue Betrugsmasche sorgt derzeit für Verunsicherung: Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher erhalten E-Mails, in denen eine angebliche Rückerstattung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) von bis zu 2.499,95 Euro monatlich versprochen wird. Obwohl die Nachrichten täuschend echt wirken, handelt es sich um einen klassischen Phishing-Betrug, der auf den Diebstahl persönlicher Daten abzielt.

Die Betrüger behaupten, der Empfänger sei „für eine Rückerstattung genehmigt“ und solle über einen Link auf ein vermeintliches Portal zugreifen. Um Vertrauen zu erwecken, enthalten manche E-Mails sogar gefälschte Referenznummern. Perfiderweise warnen die Betrüger ihre potenziellen Opfer oft vor „unzuverlässigen Nachrichten“ – eine Taktik, um den eigenen Betrug zu verschleiern.

IT-Sicherheitsexperten weisen auf typische Warnsignale hin: Die Absenderadresse stammt nicht von offiziellen Domains wie @oegk.at oder @bmf.gv.at, es fehlt eine persönliche Anrede, die Texte enthalten Rechtschreib- oder Grammatikfehler, und die Links führen zu verdächtigen Websites. Weder die ÖGK noch andere Behörden versenden jemals E-Mails mit konkreten Rückerstattungsbeträgen oder fordern zur Eingabe persönlicher Daten über unbekannte Links auf.

Die Behörden raten dringend zur Vorsicht: Klicken Sie nicht auf verdächtige Links, geben Sie keine persönlichen Daten preis und löschen Sie solche Nachrichten umgehend. Bei Bedarf können Sie den Betrugsversuch auch dem Internet-Sicherheitszentrum melden.

Ähnliche Betrugsversuche gab es bereits mit angeblichen Rückerstattungen vom Finanzamt sowie im Namen bekannter Dienste wie Amazon oder Netflix.

Pflegegeld-Rekord

Die Zahl der Pflegegeldempfänger in Österreich hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie aktuelle Daten des Sozialministeriums belegen, bezogen im Juli bereits 502.304 Personen diese Leistung. Damit liegt die Zahl bereits den dritten Monat in Folge über der Marke von einer halben Million. Erstmals wurde diese Schwelle im Mai mit 500.554 Beziehern überschritten, im Juni waren es 501.205 Personen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat (Juli 2023: 491.612 Bezieher) bedeutet dies einen Anstieg um 2,2 Prozent oder 10.692 Personen. Gegenüber dem Vormonat Juni erhöhte sich die Zahl um 1.099 Personen (0,2 Prozent).

Die Verteilung nach Pflegestufen zeigt ein differenziertes Bild: 29,2 Prozent der Bezieher sind in Stufe 1 eingestuft, 20,5 Prozent in Stufe 2, 18,8 Prozent in Stufe 3, 14,5 Prozent in Stufe 4, 11,2 Prozent in Stufe 5, 4,2 Prozent in Stufe 6 und 1,7 Prozent in der höchsten Stufe 7, die Menschen mit besonders hohem Pflegebedarf umfasst. Ausschlaggebend für die Einstufung ist die Anzahl der benötigten Pflegestunden.

Frauen stellen mit 307.303 Personen (61,2 Prozent) die deutliche Mehrheit der Pflegegeldempfänger, während Männer mit 195.001 Personen (38,8 Prozent) vertreten sind.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) führt den kontinuierlichen Anstieg vor allem auf demografische Veränderungen und die höhere Lebenserwartung zurück, die sowohl die Zahl der Pflegegeldempfänger als auch die Menge der Neuanträge in die Höhe treiben.