Horror-Crash auf A11: Mutter stirbt vor Augen ihrer Kinder

Tödliches Drama auf der Karawankenautobahn: Eine Frau verlor ihr Leben, vier weitere Personen – darunter drei Kinder – wurden bei einem schweren Unfall verletzt.

Auf der A11 Karawankenautobahn ereignete sich am Freitagvormittag ein folgenschwerer Unfall im Bereich der Unterflurtrasse St. Niklas (Kärnten). Bei dem Vorfall kam eine Frau tödlich zu Schaden, vier weitere Personen erlitten Verletzungen, unter ihnen drei Kinder.

📍 Ort des Geschehens

Der Verkehr auf der Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen für rund zwei Stunden eingestellt werden. Erst gegen 9.30 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Versorgung der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

⇢ Traktor-Drama: Eineinhalbjähriger schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz



Polizeiliche Bestätigung

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte gegenüber 5 Minuten: „Bei dem Unfall kam eine Frau ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt – darunter drei Kinder.“ Detaillierte Informationen zur Unfallursache liegen derzeit noch nicht vor.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt. Bisher liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse dazu vor, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

⇢ Durch die Luft geschleudert: Mädchen stirbt bei E-Scooter-Unfall

