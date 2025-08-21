Durch die Luft geschleudert: Mädchen stirbt bei E-Scooter-Unfall

**Nach einem tragischen Verkehrsunfall in Schlierbach ist eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass der Gesundheitszustand der zweiten Verunglückten, eines 14-jährigen Mädchens, nach wie vor kritisch sei.**

Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr. Die beiden Jugendlichen befanden sich auf der Blumauer Straße in Richtung eines Reitstalls, als es an einer Kreuzung im Bereich einer Bahnunterführung **zur Kollision mit einem Pkw kam**. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die Mädchen mehrere Meter weit und fügte ihnen schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei trugen **beide verunglückten Mädchen beim Unfall keinen Helm**, was das Risiko schwerer Verletzungen deutlich erhöht hat. In Österreich besteht für E-Scooter-Fahrer unter 12 Jahren grundsätzlich Helmpflicht.

**Rettungseinsatz**

Rettungshubschrauber brachten die Unfallopfer umgehend in Krankenhäuser nach Wels und Linz. **Für die 15-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.** Die 38-jährige Pkw-Lenkerin stand nicht unter Alkoholeinfluss, wie ein durchgeführter Test ergab.

Der tragische Unfall reiht sich in eine besorgniserregende Statistik ein: **Österreichweit wurden im Vorjahr rund 7.500 Personen nach E-Scooter-Unfällen im Krankenhaus behandelt**, wobei Jugendliche besonders häufig betroffen sind. Die Zahl der E-Scooter-Unfälle ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.