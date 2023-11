Frau schlägt Mann Hantel auf den Kopf – blutüberströmt

In einem dramatischen Vorfall in Bad Gleichenberg, Steiermark, wurde ein Mann schwer am Kopf verletzt, als seine Lebensgefährtin ihn mit einer Hantel attackierte. Der Fall, der sich in der Abendstunden abspielte, führte zu zwei Polizeieinsätzen und endete mit der Verhaftung der 50-jährigen Frau.

Erster Polizeieinsatz: Ein Notruf führte die Polizei am Montagabend gegen 18:30 Uhr in das Ortsgebiet von Bad Gleichenberg. Eine besorgte Nachbarin hatte die Beamten alarmiert, nachdem sie ihren blutüberströmten Nachbarn vor ihrer Haustür gefunden hatte. Der Mann wies eine schwer blutende Kopfwunde auf, behauptete jedoch gegenüber den Polizisten, er sei gestürzt.

Nach einer Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins LKH Feldbach eingeliefert. Da zu diesem Zeitpunkt kein strafbares Verhalten festgestellt oder bewiesen werden konnte, wurde die Amtshandlung zunächst beendet.

Noch am selben Abend wurde die Polizei erneut zu dem Ort des Geschehens gerufen. Diesmal meldete die Nachbarin, dass die 50-jährige Frau, offensichtlich stark alkoholisiert, gegen ihre Tür trat und sie bedrohte. Bei der Ankunft der Beamten gestand der zuvor verletzte Mann, dass seine Lebensgefährtin ihn mit einer Hantel geschlagen hatte.

Die Ermittlungen führten zur Festnahme der renitenten 50-Jährigen. In der gemeinsamen Wohnung des Paares wurde die Tatwaffe, eine Hantel, sichergestellt.

Die Frau wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo sie nun auf ihre Gerichtsverhandlung wartet.