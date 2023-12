Frau schneidet Ehemann Penis ab – und spült ihn im Klo runter

In einem Vorort von Sao Paulo, Atibaia, hat die Polizei eine 34-jährige Frau festgenommen. Sie steht unter dem Verdacht, ihren Ehemann auf brutale Weise verstümmelt zu haben. Der angebliche Grund: ein Seitensprung an ihrem Geburtstag.

Die Frau soll, nachdem sie von der Affäre ihres 39-jährigen Ehemannes mit ihrer 15-jährigen Nichte erfahren hatte, zu drastischen Maßnahmen gegriffen haben. Sie lockte ihren Ehemann ins Schlafzimmer, fesselte ihn an das Bett und schnitt ihm mit einem Rasiermesser das Geschlechtsteil ab. Anschließend spülte sie es in der Toilette hinunter um zu verhindern, dass man ihm das Teil wieder annäht.

Geständnis auf Polizeistation

Nach der grausamen Tat suchte die 34-Jährige die örtliche Polizeistation auf, um sich zu stellen. Ihr Bruder begleitete sie dabei. Bei ihrer Ankunft soll sie die Beamten mit den Worten begrüßt haben: „Er wird nie wieder eine andere lieben können.“ Sie zeigt den schockierten Beamten ein Foto auf ihrem Handy als Beweis. Darauf zu sehen war, wie sie das abgeschnittene Geschlechtsteil in der Hand hält. Im Hintergrund erkannte man blutverschmierte Bettlaken.

Die Polizei fand den Ehemann blutüberströmt im Bett vor. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand wird als stabil, aber kritisch beschrieben.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Frau sitzt derzeit noch in Untersuchungshaft. Sie beharrt darauf, dass sie ihren Mann nur bestrafen, aber nicht töten wollte. Daiane D. wird sich dennoch wegen versuchten Mordes verantworten müssen. In Brasilien liegt das Mindestalter für einvernehmlichen Sex bei 14 Jahren.