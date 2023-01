Frau war 40 Minuten tot: Das hat sie erlebt

Die 49-jährige Kirsty Bortoft aus Großbritannien war fast eine Stunde lang tot. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, beschloss sie, ihre „magische“ Erfahrung mit anderen zu teilen.

Kirsty wurde am 29. Januar 2021 von ihrem Mann leblos und mit offenen Augen am Sofa liegend gefunden. Als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, atmete sie nicht. Die Ärzte taten ihr Bestes, um die Mutter von drei Kindern zu retten, aber ihr wurde eine Überlebenschance von weniger als 6 % gegeben. Sie erlitt einen weiteren Herzinfarkt und wurde zur Sicherheit in ein medizinisch induziertes Koma versetzt.

„In der Nacht, die ich in der Notaufnahme verbrachte, verloren mich die Ärzte immer wieder und sie beschlossen, mich ins Koma zu versetzen, um mein Herz zu stabilisieren“, erzählte sie. Ihrer Familie wurde von den Ärzten gesagt, sie sollen „mit dem Schlimmsten rechnen“.

„Alles ändert sich, wenn du eine zweite Chance zu leben bekommst, und ich weiß, dass ich keine Angst vor dem Tod zu haben brauche.“

Außer ihren nächsten Angehörigen wusste laut Kirsty niemand von ihrem Zustand, doch ihre hellseherische Freundin kontaktierte Kirstys Schwester aus eigenem Antrieb, während sie im Krankenhaus lag.

„Sie sagte, mein Geist sei in ihrem Wohnzimmer und ich hätte sie gebeten, Briefe an meine Jungs und meinen Vater zu schreiben“, sagte Kirsty und erklärte weiter:

„Meine Schwester sagte ihr, ich sei im Krankenhaus und kämpfe um mein Leben. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits seit zwei Stunden dort. Ich soll zu meiner Freundin gesagt haben, dass mein Körper zusammenbricht, und ich nicht denke, dass ich wieder zurückkehren kann. Aber sie war streng mit mir und sagte mir, dass ich muss. In der Zwischenzeit sagten die Ärzte zu meiner Familie, dass sie auf das Ende gefasst sein sollen.“

Ihr Ehemann Stu kontaktierte die Meditationsgruppen, in denen Kirsty aktiv war, und bat sie um Unterstützung.

“Menschen auf der ganzen Welt haben gebetet und meditiert. Sogar ein Reiki-Meister hat stundenlang daran gearbeitet, mich zurück in meinen Körper zu bringen. Er ließ auch dann nicht nach, als ihm gesagt wurde, dass die Prognose immer noch nicht gut war, er hatte einen unerschütterlichen Glauben, dass ich zurückkommen würde.”

Die Ärzte beschlossen, die Maschinen abzuschalten und Kirsty aus dem künstlichen Koma aufzuwecken, obwohl sie sich nicht sicher waren, ob es zu Hirnschäden kommen würde.

“Ich bin aufgewacht und habe sofort nach meinem Mann gefragt. Danach fing ich zu weinen an. Sie haben nie verstanden, wie das passieren konnte, ich wurde bald zu einem medizinischen Phänomen. Es gibt nur einen einzigen ähnlichen Fall wie meinen, in dem die Person überlebt hat.”

„Ich kann mich erinnern, als ich schließlich wieder in meinen Körper zurück war, wusste ich genau, was ich tun musste, um mich selbst zu heilen“, versuchte sie zu erklären und ergänzte:

“Mir war klargeworden, dass man nicht stirbt, nur der Körper geht, und dass meine Mission hier noch nicht zu Ende war. Ohne Dunkelheit wissen wir nicht, was Licht ist, und ich glaube, dass wir hier sind, um aufzuwachen, zu wachsen und uns zu verbessern… Die Leute lachten über mich, als ich sagte: ’Ich weiß, dass ich gerade eine Nahtoderfahrung hatte, aber ich bin gut in Form und gesund’. Aber ich wusste, was ich tat.”

Die Ärzte haben für Kirstys Fall noch keine Erklärung, es wird wohl einer dieser medizinisch unerklärlichen Fälle bleiben.