Frauen prügeln sich um die besten Liegen am Strand (VIDEO)

Ein gewöhnlicher Badetag verwandelte sich am Lido di Varcaturo nahe Neapel in einen unerwarteten Ort des Aufruhrs. Den zwei Frauen bestanden auf ganz besondere Plätze am Strand.

Eskalation am Strand

Die Auseinandersetzung begann am Vormittag, als zwei Frauen die Bademeister darum baten, ihnen Liegen und einen Schirm vor der ersten Reihe am Strand aufzustellen. Doch andere Badegäste waren dafür bereits extra in den frühen Morgenstunden gekommen. Ihre Forderung nach bevorzugter Behandlung wurde von den Strandwächtern entschieden zurückgewiesen.

Massenschlägerei

Trotz der Ablehnung ließen die Frauen nicht locker und begannen andere Badegäste, größtenteils Frauen, zu attackieren. Auch das beherzte Eingreifen der Bademeister konnte den zunehmenden Gewaltausbruch nicht eindämmen. Stattdessen wurde sie nun selbst zum Ziel der Schläge – ebenso wie andere Badegäste die schlichtend eingreifen wollten. Ein im Internet verbreitetes Video zeichnet ein Bild des Chaos, mit Szenen, die mehr einem Ringkampf gleichen, sowie Frauen, die einander an den Haaren ziehen. Ein Augenzeuge berichtete: „Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis wieder Ruhe war“.

Forderung nach Konsequenzen

Francesco Borrelli, ein politischer Vertreter der Grün-Linken-Allianz und Journalist, machte auf die Problematik aufmerksam und fordert, dass die Frauen angeklagt und verurteilt werden. Er äußerte sich auf X: „Diejenigen, die die Sicherheit aller gefährden, dürfen nicht frei herumlaufen und Terror in unseren Städten säen. Die anständigen Bürger sind es leid, den Missbrauch dieser Menschen zu ertragen, die sich nur durch Gewalt und Kriminalität ausdrücken können.“

Lesen Sie auch: Schlägerei am Mount Everest wegen Selfie-Spot (VIDEO) Ein ungewöhnlicher Konflikt am Mount Everest eskaliert, als zwei Pärchen an einem beliebten Selfie-Spot um das perfekte Foto kämpfen.

Präsidentensohn Danilo Vucic wollte bei Schlägerei mitmachen (VIDEO) Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans in Gelsenkirchen, war auch Präsidentensohn Danilo Vucic vor Ort.

Schlägerei nach Österreich-Match: 4 Männer im Spital (FOTOS+VIDEO) Nach dem Fußballspiel zwischen Österreich und der Türkei brach eine brutale Massenschlägerei aus, die vier Männer ins Krankenhaus brachte.

Glücklicherweise wurden außer ein paar kleineren Verletzungen und ausgerissenen Haaren keine ernsthaften Schäden gemeldet. Bisher ist allerdings keine offizielle Anzeige bei der Polizei eingegangen.