Alkohol und Zigaretten: Star-Turnerin fliegt aus Team

Die 19-jährige Star-Turnerin aus Japan, Shoko Miyata, bekam wegen des Konsums von Alkohol und Tabakwaren eine drastische Maßnahme des japanischen Turnverbands zu spüren.

Offizielle Stellungnahme und Konsequenzen

Laut Kenji Nishimura, dem Generalsekretär des japanischen Turnverbands, wurde nach eingehender Überprüfung und Gesprächen mit allen Beteiligten entschieden, dass Miyata von den Olympischen Spielen zurücktreten muss: „Nach ihrer Bestätigung und Gesprächen auf allen Seiten wurde entschieden, dass sie von den Olympischen Spielen abreisen wird“.

Diese Entscheidung unterstreicht die strenge Haltung des Verbandes gegenüber Verstößen des Verhaltenskodexes. Insbesondere das junge Alter der Athletin und die nationalen Gesetze gegen Rauchen und Alkoholkonsum unter 20 Jahren, spielten eine Rolle.

Auswirkungen auf Miyatas Karriere und das Team

Shoko Miyata, die als vielversprechende Medaillenkandidatin gehandelt wurde, hatte sich durch ihre bemerkenswerten Leistungen in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Besonders ihr Erfolg – eine Bronzemedaille am Schwebebalken bei den Weltmeisterschaften 2022 in Liverpool sowie der Gewinn des Mehrkampf-Titels bei den japanischen Meisterschaften im selben Jahr – hob ihre herausragenden Fähigkeiten hervor.

Lesen Sie auch: Schönheitswettbewerb mal anders: Kamele wegen Botox-Lippen disqualifiziert Saudi Arabien hat einen ungewöhnlichen Schönheitswettbewerb ins Leben gerufen. Gewählt wurde das schönste Kamel des Landes – 12 Tiere wurden jedoch

Kleiderordnung eskaliert: Schülerin fliegt von Schule! Eine strikte Kleiderordnung an der Mittelschule St. Ursula in Klagenfurt führt zu einem ernsthaften Konflikt mit Eltern.

Olympia-Sperre? Reiter in Borat-Anzug sorgt für Skandal (VIDEO) Der australische Vielseitigkeitsreiter Shane Rose hatte sich entschieden, eine humorvolle Note in seinen Auftritt zu bringen.

Ihr Fehlverhalten hat sie die Teilnahme an den prestigeträchtigen Olympischen Spielen in Paris gekostet. Ein Schlag sowohl für ihre Karriere als auch für das japanische Turnteam, das eine potenzielle Medaillengewinnerin verliert.