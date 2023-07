Frauenleiche im Kofferraum bei Verkehrskontrolle entdeckt

In einer dramatischen Entwicklung wurde ein 39-jähriger Mann in Ansfelden, Oberösterreich, von der Polizei angehalten, nur um eine verstörende Entdeckung zu machen – den Körper seiner verstorbenen Frau, eingewickelt in Leintücher, im Kofferraum seines Autos. Unglaublich dabei, dass sich auch die drei Kinder des Paares im Auto befanden und die Festnahme ihres Vaters miterleben mussten.

Der 39-Jährige, der bereits per Haftbefehl gesucht und als zentrale Figur bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen bekannt war, wurde am späten Abend um 22 Uhr von der Polizei angehalten. Bei der Befragung stellte er sich selbst als der Gesuchte heraus und sagte: „Ich weiß, ich werde gesucht, ich habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum.“ Im Fahrzeug befanden sich neben der Leiche seiner Frau auch die gemeinsamen Kinder, zwei Söhne im Alter von 15 und 11 Jahren und eine 5-jährige Tochter.

in Leintücher gewickelt

Die Untersuchung ergab, dass die Ehefrau aufgrund einer unbehandelten Krebserkrankung bereits um 18 Uhr verstorben war. Nach dem Tod seiner Frau hatte der Mann sie in Leintücher gewickelt und in seinen Kofferraum gelegt. Seine nächste Aktion war es, die Kinder zu ihren Verwandten zu bringen, bevor er überlegte, den Körper seiner Frau vor dem Krankenhaus abzulegen oder den Notdienst zu rufen.

Der 39-Jährige, der nun in Untersuchungshaft sitzt, ist mehrfach vorbestraft und hatte sich während der Coronavirus-Pandemie als radikaler Gegner der Maßnahmen hervorgetan. Zuvor sollte er am 31. August 2022 wegen Verweigerung des Staates bei einer Gerichtsverhandlung in Linz erscheinen, aber er tauchte unter und ließ seine Kinder bei der kranken Mutter zurück.

Ermittlungen laufen noch

Die Kinder des Paares sind jetzt bei den Großeltern väterlicherseits untergebracht. Die Obduktion der Leiche der Mutter wird am Dienstag stattfinden. Ermittlungen gegen den Mann laufen derzeit wegen Störung der Totenruhe und möglicher Beihilfe zum Tod seiner Frau, weil er ihr bei ihrer Krebserkrankung nicht half.