Freier Empfang der EM 2024 in Österreich: Kein Tor verpassen!

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, wird dank der Übertragungsrechte durch den ORF und ServusTV für alle Fußballfans in Österreich via Freiempfang verfügbar sein. Diese Entscheidung ermöglicht es den Fans, kein Tor und keinen entscheidenden Moment des Turniers zu verpassen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Übersicht der Spiele und Übertragungsrechte

Für die Begeisterung der österreichischen Fans werden insgesamt 51 Spiele ausgestrahlt, wobei ServusTV 31 dieser Begegnungen übernimmt und der ORF die restlichen 20 Partien ausstrahlt. Dieses Arrangement stellt sicher, dass Fans Zugang zu einer breiten Palette von Spielen haben, unabhängig von ihrem geografischen Standort oder ihren Präferenzen.

Neben dem herkömmlichen Fernsehempfang bieten die Online-Mediatheken von JOYN, ORF On und ServusTV On eine weitere Möglichkeit, die Spiele ohne zusätzliche Kosten zu streamen. Eine solche Vielfalt in der Übertragung unterstreicht das Engagement der Sendeanstalten, den Zugang zum Sport so offen und inklusiv wie möglich zu gestalten.

Spielplan Highlights

Mit einem engen Zeitplan, der sich von Mitte Juni bis zum großen Finale im Juli erstreckt, sind die Augen der Fußballwelt auf Deutschland gerichtet. ServusTV hat sich die Übertragungsrechte für beide Halbfinalspiele sowie für das mit Spannung erwartete Finale am 10. Juli gesichert. Dabei werden die Zuschauer die Möglichkeit haben, die Höhepunkte des Turniers live und in voller Länge zu erleben.

Die Aufteilung der letzten Spiele der Gruppenphase und der K.O.-Runden zeigt, wie die Verantwortung zwischen den beiden Sendern aufgeteilt wird, wobei der ORF einige der entscheidenden Momente des Wettbewerbs präsentieren wird.

Diese geteilte Übertragungsdynamik für eine breite Abdeckung der Fußball-Europameisterschaft 2024 bedeutet, dass Fans in ganz Österreich die Chance haben werden, die Leidenschaft und Emotionen dieses internationalen Turniers mitzuerleben. Mit der Kombination aus frei zugänglichen Fernsehübertragungen und Streaming-Diensten steht einem unvergesslichen Fußballsommer nichts im Wege.

Alle Partien der EURO 2024 im Free-TV:

Freitag, 14. Juni

21.00 Uhr: Deutschland – Schottland (ServusTV)

Samstag, 15. Juni

15.00 Uhr: Ungarn – Schweiz (ORF 1)

18.00 Uhr: Spanien – Kroatien (ORF 1)

21.00 Uhr: Italien – Albanien (ServusTV)

Samstag, 16. Juni

15.00 Uhr: Polen – Niederlande (ORF 1)

18.00 Uhr: Slowenien – Dänemark (ORF 1)

21.00 Uhr: Serbien – England (ServusTV)

Montag, 17. Juni

15.00 Uhr: Rumänien – Ukraine (ServusTV)

18.00 Uhr: Belgien – Slowakei (ORF 1)

21.00 Uhr: Österreich – Frankreich (ServusTV)

Dienstag, 18. Juni

18.00 Uhr: Türkei – Georgien (ORF 1)

21.00 Uhr: Portugal – Tschechien (ServusTV)

Mittwoch, 19. Juni

15.00 Uhr: Kroatien – Albanien (ORF 1)

18.00 Uhr: Deutschland – Ungarn (ORF 1)

21.00 Uhr: Schottland – Schweiz (ServusTV)

Donnerstag, 20. Juni

15.00 Uhr: Slowenien – Serbien (ServusTV)

18.00 Uhr: Dänemark – England (ORF 1)

21.00 Uhr: Spanien – Italien (ServusTV)

Freitag, 21. Juni

15.00 Uhr: Slowakei – Ukraine (ServusTV)

18.00 Uhr: Polen – Österreich (ServusTV)

21.00 Uhr: Niederlande – Frankreich (ServusTV)

Samstag, 22. Juni

15.00 Uhr: Georgien – Tschechien (ServusTV)

18.00 Uhr: Türkei – Portugal (ORF 1)

21.00 Uhr: Belgien – Rumänien (ServusTV)

Sonntag, 23. Juni

21.00 Uhr: Schweiz – Deutschland (ServusTV)

21.00 Uhr: Schottland – Ungarn (ORF 1)

Montag, 24. Juni

21.00 Uhr: Kroatien – Italien (ServusTV)

21.00 Uhr: Albanien – Spanien (ORF 1)

Die Aufteilung des letzten Spieltags der Gruppenphase und der K.O.-Partien wird noch festgelegt:

Dienstag, 25. Juni

18.00 Uhr: Niederlande – Österreich – (ServusTV)

18.00 Uhr: Frankreich – Polen (ORF 1)

21.00 Uhr: England – Slowenien (First Pick ORF)

21.00 Uhr: Dänemark – Serbien (noch offen)

Mittwoch, 26. Juni

18.00 Uhr: Slowakei – Rumänien (First Pick ORF)

18.00 Uhr: Ukraine – Belgien (noch offen)

21.00 Uhr: Tschechien – Türkei (First Pick ServusTV)

21.00 Uhr: Georgien – Portugal (noch offen)

Achtelfinale

Davon werden zwei Spiele beim ORF und sechs bei ServusTV übertragen.

Samstag, 29. Juni

18.00 Uhr: 2. Gruppe A – 2. Gruppe B (noch offen)

21.00 Uhr: 1. Gruppe A – 2. Gruppe C (noch offen)

Sonntag, 30. Juni

18.00 Uhr: 1. Gruppe C – 3. Gruppe D/E/F (noch offen)

21.00 Uhr: 1. Gruppe B – 3. Gruppe A/D/E/F (noch offen)

Montag, 1. Juli

18.00 Uhr: 2. Gruppe D – 2. Gruppe E (noch offen)

21.00 Uhr: 1. Gruppe F – 3. Gruppe A/B/C (noch offen)

Dienstag, 2. Juli

18.00 Uhr: 1. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D (noch offen)

21.00 Uhr: 1. Gruppe D – 2. Gruppe F (noch offen)

Viertelfinale

Davon werden zwei Spiele beim ORF und zwei bei ServusTV übertragen.

Freitag, 5. Juli

18.00 Uhr: AF-Sieger 1 – AF-Sieger 2 (noch offen)

21.00 Uhr: AF-Sieger 3 – AF-Sieger 4 (noch offen)

Samstag, 6. Juli

18.00 Uhr: AF-Sieger 7 – AF-Sieger 8 (noch offen)

21.00 Uhr: AF-Sieger 5 – AF-Sieger 6 (noch offen)

Halbfinale

Servus TV zeigt beide Halbfinal-Partien.

Dienstag, 9. Juli

21.00 Uhr: VF-Sieger 1 – VF-Sieger 2 (ServusTV)

Mittwoch, 10. Juli

21.00 Uhr: VF-Sieger 3 – VF-Sieger 4 (ServusTV)

Finale

ServusTV überträgt ebenso das Endspiel.

21.00 Uhr: HF-Sieger 1 – HF-Sieger 2 (ServusTV)