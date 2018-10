Frostiger Herbst: Jetzt wird es richtig kalt!

Der September hat uns mit den milden Temperaturen verwöhnt, nun zeigt uns der Herbst seine kalte Schulter. Eine Wetterbesserung ist aber ab Donnerstag zu erwarten.

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ankündigte, muss man diese Woche mit trübem Wetter rechnen. Die Oktober-Kälte ebnet, mit dem regnerischen Wetter, den Weg für den bevorstehenden Winter. Der Dienstag ist dicht bewölkt, hin und wieder werden uns einige Tropfen erwischen. Die Schneefallgranze sinkt. Teilweise schneit es bereits unter 1000 Meter. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 15 Grad.

Am Mittwoch geht das winterliche Wetter weiter, jedoch nicht ganz so kalt wie am Vortag. Im Süden bleibt es überwiegend trocken. In Wien kann es zeitweise regnerisch werden. Am Nachmittag lockern die Wolken auf und das Thermometer klettert auf 18 Grad.

Auf den Donnerstag können wir uns freuen, denn da wird es um eine Spur milder. In ganz Österreich zeigt sich dann die Sonne. In der Bundeshauptstadt wird es 16 Grad und lebhaften Wird geben, berichten „nachrichten.at“. Aus heutiger Sicht soll es am Freitag im ganzen Land strahlend sonnig werden. Die Frühtemperaturen umspannen ein bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen werden 13 bis 19 Grad erreichen.