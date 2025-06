Frühsommerliche Sonne und Wärme in ganz Österreich

Guten Morgen, Wien! Wer heute früh aus dem Fenster blickt, wird mit strahlendem Sonnenschein und einem Hauch von Frühsommer begrüßt. Die Donaumetropole zeigt sich am 14. Juni von ihrer freundlichsten Seite: Die Stadt erwacht mit angenehmen Temperaturen und lädt zu einem Tag im Freien ein – ob im Park, am Wasser oder beim gemütlichen Stadtspaziergang.

Wetter in Wien und Umgebung

Der Tag startet sonnig und bereits am Vormittag klettern die Temperaturen rasch auf 23 Grad. Die Sonne bleibt uns treu, Wolken sind kaum in Sicht – die Bewölkung liegt am Morgen bei nur 13 %, Niederschlag ist keiner zu erwarten. Im Laufe des Mittags steigt das Thermometer weiter und erreicht Spitzenwerte um 30 Grad. Auch am Nachmittag und Abend bleibt es sonnig und warm, mit Temperaturen um die 29 Grad und einer minimalen Bewölkung von 2–8 %. Der Wind weht überwiegend aus südlichen Richtungen mit 17–22 km/h und sorgt für eine angenehme Brise, die die Hitze etwas abmildert. Die Nacht bleibt klar und angenehm bei rund 24 Grad – perfekte Bedingungen für laue Sommerabende im Freien.

Wetterwarnungen sind für Wien und Umgebung heute keine ausgegeben. Die Luft bleibt trocken, das Regenrisiko liegt bei nahezu null Prozent.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Auch im Osten zeigt sich der Sommer von seiner besten Seite. Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen, die vielerorts an der 30-Grad-Marke kratzen. Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig, gelegentlich frischt er etwas auf, sorgt aber für willkommene Abkühlung.

Süden: Im Süden Österreichs dominiert ebenfalls sonniges Wetter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 27 und 31 Grad. In den südlichen Landesteilen bleibt es meist trocken, nur vereinzelt können sich am Nachmittag harmlose Quellwolken zeigen. Gewitter sind heute keine zu erwarten.

Westen: Im Westen startet der Tag freundlich, im Tagesverlauf können sich aber mehr Wolken zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad. Am Nachmittag sind in den Bergen lokale Regenschauer oder kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen, insgesamt bleibt es aber überwiegend freundlich.

Zentrum: Auch im zentralen Österreich dominiert die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 29 Grad. Im Flachland bleibt es trocken, in den Alpen sind am späten Nachmittag einzelne Schauer möglich, die aber rasch wieder abklingen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Frühsommer bleibt uns erhalten: Auch morgen erwartet Wien erneut viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. Erst zum Freitag hin kündigt sich eine leichte Abkühlung an, mit Höchstwerten um 27 Grad und nur minimaler Schauerneigung. Das Wochenende startet dann wieder sonnig und warm, mit Temperaturen knapp unter 30 Grad.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie die herrlichen Sonnenstunden für einen Besuch im Wiener Prater oder ein Picknick an der Donau! Denken Sie aber unbedingt an Sonnencreme und ausreichend Wasser – die UV-Strahlung ist heute besonders hoch und die sommerlichen Temperaturen laden zum längeren Verweilen im Freien ein. Wer kann, sollte die Mittagshitze meiden und sich schattige Plätze suchen – so genießen Sie den Frühsommer in Wien in vollen Zügen!