Führerschein weg! Grazer rast mit 105 km/h durch 50er-Zone

Mit 105 km/h raste ein junger Grazer durch eine 50er-Zone. Seine Erklärung für die gefährliche Tempoüberschreitung überraschte selbst die Polizeibeamten.

Bei einer Laserkontrolle am Dienstagabend erwischte die Grazer Polizei einen Raser mit mehr als doppelt überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten der Polizeiinspektion Wienerstraße führten gegen 22.30 Uhr in Graz-Lend Geschwindigkeitsmessungen durch, als ihnen ein Pkw mit 105 km/h ins Visier geriet – in einem Bereich, in dem nur 50 km/h erlaubt sind.

Führerscheinabnahme vor Ort

Der Wagen wurde umgehend angehalten. Am Steuer saß ein 22-jähriger Grazer, der das Fahrzeug nach eigenen Angaben von einem Freund ausgeliehen hatte. Als die Polizisten ihn nach dem Grund für sein riskantes Tempo befragten, gab der junge Mann an, er habe „sehr viel Stress“ und sei deshalb zu schnell gefahren.

Die Konsequenz folgte unmittelbar: Die Beamten nahmen dem Raser den Führerschein ab.