Goldener Herbst: Hier erwarten euch bis zu 20 Grad!

Nach trüben Tagen bringt ein Hochdruckgebiet am Mittwoch Sonnenschein und milde Temperaturen nach Österreich, bevor am Donnerstag wieder Wolken und Regenschauer das Wetter bestimmen.

Ein Hochdruckgebiet sorgt am Mittwoch für überwiegend angenehme Wetterbedingungen in Österreich. In großen Teilen des Landes können sich die Menschen auf mehrere Sonnenstunden freuen. Lediglich im Bereich zwischen Mühlviertel und Waldviertel sowie in der Obersteiermark ziehen vereinzelt dichtere Wolkenfelder durch. Vom Salzkammergut bis zum Alpenostrand fällt morgens noch leichter Niederschlag, der im Tagesverlauf abklingt und zunehmender Auflockerung weicht. Mit Tageshöchstwerten zwischen 14 und 20 Grad wird es deutlich milder als an den vergangenen Tagen. Der Wind bleibt schwach und kaum spürbar.

⇢ Alarmstufe Orange: Sturmfront fegt über Österreich



Wetterumschwung Donnerstag

Der Donnerstag präsentiert sich unbeständiger. Von Vorarlberg im Westen bis ins Nordburgenland überwiegen dichte Wolken. Entlang der Nordalpen bis ins Waldviertel muss mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. Der Süden Österreichs erlebt zunächst noch einen freundlicheren Start mit etwas Sonnenschein, bevor sich ab den Mittagsstunden auch dort Schauer ausbreiten. In Kärnten sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Der Wind weht generell schwach, im Donauraum zeitweise mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen erneut Werte zwischen 14 und 20 Grad.

Nach einer Periode trüber Tage zeigt sich das Wetter zur Wochenmitte von seiner angenehmeren Seite mit vermehrtem Sonnenschein.

⇢ Atlantiktief: Jetzt kommt es zum radikalen Wetterwechsel!



Ehe am Donnerstag wieder unbeständigere Verhältnisse die Oberhand gewinnen.