Alarmstufe Orange: Sturmfront fegt über Österreich

Kühle Strömungen bringen winterliche Vorboten nach Österreich. Mit Schneefallgrenzen um 1.100 Meter und Sturmböen bis 100 km/h zeigt der Herbst seine raue Seite.

Die Woche in Österreich startet mit unbeständigem Wetter. Mehrere Bundesländer sind von Unwetterwarnungen betroffen: Für Tirol, Salzburg, die Steiermark, Kärnten sowie Oberösterreich und Niederösterreich gilt die orange Warnstufe, was auf intensivere Niederschläge hindeutet. Wien und das Burgenland müssen sich mit der gelben Vorwarnstufe auf leichtere Regenfälle einstellen.

Der Montag steht unter dem Einfluss einer kühlen West- bis Nordwestströmung. An der Alpennordseite entwickelt sich zunehmend winterliches Wetter mit dichter Bewölkung und Niederschlägen, die sich auch auf den Osten ausdehnen. Die Schneegrenze variiert zwischen 1.600 und 1.100 Metern.

⇢ Kaltfront überrollt Österreich – Hier schneit es

Die stärksten Niederschläge werden im Gebiet zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Mariazellerland erwartet. Der Wind frischt deutlich auf – in tieferen Lagen mit 40 bis 70 km/h, am Alpenhauptkamm sogar mit 70 bis 100 km/h. Im südlichen Österreich, von Osttirol bis ins Burgenland, lockert die Bewölkung zeitweise auf.

Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 16 Grad, in 2.000 Metern Höhe zwischen minus 3 und plus 1 Grad. Nachts zieht eine weitere Front mit Regen und Schnee vom Tiroler Unterland bis in den Nordwesten der Steiermark.

Wetterbesserung Mitte

Am Dienstag hält sich vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel trübes und regnerisches Wetter, wobei die Schneefallgrenze auf etwa 2.000 Meter ansteigt. In den übrigen Landesteilen treten nur vereinzelte Schauer auf, zwischendurch zeigt sich die Sonne. Besonders im Süden, im Rheintal und zeitweise im östlichen Flachland klart es länger auf.

Der Wind weht weiterhin lebhaft aus westlicher bis nordwestlicher Richtung, in höheren Berglagen auch kräftig. Die Temperaturen erreichen 8 bis 18 Grad, am wärmsten wird es im Südosten. In 2.000 Metern Höhe liegen die Werte zwischen 0 und 5 Grad.

Der Mittwoch beginnt vielerorts nebelig und bewölkt. Vom Salzkammergut ostwärts kann es anfangs noch leicht regnen. Im Tagesverlauf setzt sich jedoch fast überall zeitweise die Sonne durch. Der Wind lässt nach und bleibt schwach, nur im Osten weht vorübergehend noch ein mäßiger Nordwestwind.

Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen nachmittags Werte zwischen 12 und 20 Grad.

Wochenendaussichten

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter abwechslungsreich. Nach morgendlichen Nebelfeldern wechseln tagsüber Wolken, sonnige Abschnitte und vereinzelte Regenschauer einander ab. Entlang und südlich des Alpenhauptkamms bleibt es überwiegend freundlich. Bei meist schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad.

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter am Freitag wechselhaft. Nebel, Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab, dazu gesellen sich einzelne Schauer, vor allem an der Alpennordseite. Zwischen Salzburg und Eisenstadt frischt der Nordwestwind zeitweise deutlich auf.

Die Temperaturen erreichen 13 bis 21 Grad, wobei der Südosten Österreichs die höchsten Werte verzeichnet.