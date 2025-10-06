Kaltfront überrollt Österreich – Hier schneit es

Während Armin Assinger bereits verschneite Landschaften dokumentiert, kündigen Meteorologen weitere winterliche Verhältnisse in den Nordalpen an – und das Anfang Oktober.

Schnee Anfang Oktober: Webcam-Aufnahmen dokumentieren die ersten Wintereinbrüche in Österreichs Bergregionen. Die Meteorologen kündigen für heute zunehmend winterliche Verhältnisse in den Nordalpen an. Bereits gestern brachte eine Kaltfront Schneefälle auf die heimischen Berggipfel, und auch in der vergangenen Nacht dürften weitere Regionen von Schneefällen betroffen gewesen sein, wie aktuelle Webcam-Bilder belegen.

Auch ORF-Moderator Armin Assinger teilte Eindrücke der verschneiten Landschaft. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er am Sonntag Aufnahmen vom Nassfeld-Kärnten. Die Bilder zeigen eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht – eine winterliche Szenerie Anfang Oktober. „Nassfeld, 1650m Seehöhe! 5.10. Noch Fragen?“, kommentierte Assinger seinen Beitrag.

Aktuelle Wetterlage

An der Alpennordseite und entlang des Alpenhauptkamms stauen sich heute Wolkenfelder mit anhaltendem Niederschlag, besonders zwischen Tirol und West-Niederösterreich wird es phasenweise intensiv regnen. In den nördlichen und östlichen Landesteilen lockert die Bewölkung zeitweise auf, und der Regen setzt zwischendurch aus.

Deutlich freundlicher und überwiegend niederschlagsfrei bleibt es von Osttirol bis ins Südburgenland. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.500 und 2.000 Metern Seehöhe, wie der Wetterdienst GeoSphere Austria mitteilt. Im Gebirge sowie im Donauraum und nördlich davon weht lebhafter Westwind, in den übrigen Regionen bleibt es bei schwachem bis mäßigem Luftzug. Die Temperaturen erreichen nachmittags Werte zwischen 9 und 15 Grad, wobei in Kärnten die höchsten Werte gemessen werden.

Wetterprognose Dienstag

Der Dienstag bringt an der Alpennordseite weiterhin dichte Bewölkung und anhaltenden Niederschlag, vormittags noch in kräftiger Form. Im Laufe des Nachmittags lässt der Regen nach und klingt schließlich ab, wobei in Salzburg und Süd-Oberösterreich bis in die Nachtstunden mit leichtem Regen zu rechnen ist.

Im äußersten Westen zeigen sich am Nachmittag erste Auflockerungen. Im Donauraum, in den nördlich angrenzenden Gebieten sowie vom Weinviertel bis ins Südburgenland wechseln tagsüber sonnige und bewölkte Abschnitte einander ab, vereinzelte Regenschauer sind möglich. Der Süden bleibt überwiegend trocken und sonniger.

Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland stellenweise lebhaft aus westlichen bis nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 2 bis 11 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 12 bis 18 Grad.