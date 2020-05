Fünfmaliger Emmy-Preisträger dreht Film über Erdbeben in Zagreb (VIDEO)

Gemeinsam mit einem Emmy-Preisträger aus Amerika dreht der Tourismusverband von Zagreb ein berührendes Video zum Erdbeben.

„In den letzten fast zwei Monaten hatten wir wirklich die Gelegenheit zu sehen, dass wir nicht allein sind und dass unsere Mitbürger sowie unsere Besucher oder diejenigen, die noch kommen werden, Zagreb lieben und fühlen. Deshalb wollten wir mit dem emotionalen Film Zagreb Loves You die gesamte Bandbreite der Gefühle zeigen, die wir erlebt haben, und im Gegensatz zu den üblichen touristischen Werbefilmen wollten wir unser verwundetes, aber wieder lebendiges und stolzes Zagreb zeigen. Mitten in der Koronavirus-Pandemie und nach dem Erdbeben in Zagreb möchten wir mit der umfassenden Kampagne #ZagrebLovesYou mit allen in Kontakt bleiben, die in unserer Stadt waren, schöne Erinnerungen zurückbringen und natürlich mit Zagreb und Menschen in Kroatien und im Ausland, die Zagreb lieben“, so die Direktorin des Tourismusverbandes Martina Bienenfeld.

Mit dabei der fünfmalige amerikanischen Emmy-Preisträger Rob Reider, der gleichzeitig begeistert und berührt von dem Dreh sein soll. „Vor ungefähr 12 Jahren, im Abstand von zwei Jahren, verlor ich meinen Bruder, meine Tochter und meine Frau aufgrund einer Krankheit. Das Gefühl des Verlustes war unglaublich. Ich kann mir nur den Verlust der Menschen in Zagreb vorstellen. Aber im Laufe der Zeit kam die Heilung. Ich habe wieder geheiratet und erst diese Woche haben meine Frau und ich darüber gesprochen, wie wir gemeinsam neue Erinnerungen schaffen. Ich bete mit den Menschen in Zagreb für den Wiederaufbau der Stadt, die Genesung, neues Leben und neue Erinnerungen“, erzählt Reider.

