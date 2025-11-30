Fuhr Schlangenlinien: Lenker versteckt sich bei Polizeikontrolle auf Rückbank

Leerer Fahrersitz bei Kontrolle: Als Polizisten einen Schlangenlinien fahrenden Wagen stoppen, finden sie den Lenker versteckt auf der Rückbank.

Eine Zivilstreife bemerkte in der Nacht zum Samstag gegen 0.05 Uhr auf der B1 zwischen Vöcklabruck und Frankenmarkt ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. Der Pkw hatte deutliche Schwierigkeiten, die Fahrspur einzuhalten. Die Beamten signalisierten dem Fahrer im Gemeindegebiet von Timelkam (Oberösterreich) anzuhalten, worauf dieser sein Fahrzeug am Straßenrand zum Stillstand brachte.

Als die Polizisten den Lenker zur weiteren Kontrolle auffordern wollten, machten sie eine überraschende Entdeckung: Der Fahrersitz war leer. Auf dem Beifahrersitz befand sich lediglich ein 33-jähriger Rumäne mit Wohnsitz im Bezirk Vöcklabruck. Bei genauerer Inspektion des Fahrzeugs fanden die Beamten nach dem Öffnen der hinteren Tür einen 24-jährigen Landsmann des Beifahrers, der sich auf der Rückbank versteckt hielt.

Versteckter Fahrer

Der jüngere der beiden Männer gab schließlich zu, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Der 24-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

⇢ A2 stundenlang lahmgelegt: PKW-Lenker rast in LKW



Kuriose Kontrolle

Die Weiterfahrt durfte anschließend vom 33-jährigen Beifahrer übernommen werden. Das ungewöhnliche Versteckspiel des Fahrers auf der Rückbank, während sein Begleiter artig auf dem Beifahrersitz verblieb, sorgte für eine kuriose Note bei dieser nächtlichen Verkehrskontrolle.

Der 24-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.