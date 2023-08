Furchtbares Geständnis: Mutter gibt eigene Tochter für 200 Dollar her

Im November 2009 wurde die internationale Öffentlichkeit von einem erschütternden Kriminalfall in den USA in Atem gehalten: Die Entführung der kleinen S.D. Täterin war, wie sich später herausstellte, ihre eigene Mutter, A.N.D.

Am frühen Morgen des 10. November 2009 begann das Drama: A.N.D. weckte ihre Schwester und deren Freund, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Tochter angeblich entführt worden sei. Doch seltsamerweise zögerte sie, die Polizei zu alarmieren. Es dauerte fast eine Stunde, bis B. ihre Schwester überreden konnte, den Notruf zu wählen.

Noch bevor A.N.D. allerdings die Behörden informierte, war ihre Tochter auf Überwachungskamera-Aufnahmen eines nahegelegenen Hotels zu sehen, scheinbar unbeschadet, an der Seite eines unbekannten Mannes. Wiederum anderthalb Stunden später tauchten beide erneut auf den Bildern auf. Dieses Mal trug der Unbekannte das Mädchen aus dem Hotel.

Die Identität des Mannes konnte schließlich geklärt werden. Es handelte sich ihren den Ex-Freund. Die Situation nahm eine noch düstere Wendung, als die Frau gegenüber der Polizei gestand: Ihre Tochter war keineswegs entführt worden. Unter Tränen enthüllte sie, dass sie ihre eigene Tochter dem Täter übergeben hatte, um eine Schuld von 200 Euro zu begleichen.

Etwa eine Woche später wurde der leblose Körper von S.D. in einem abgelegenen Waldstück entdeckt. Ihre Mutter wurde zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt. Das Urteil fiel hart aus: Sie erhielt eine Gefängnisstrafe von mindestens 17 Jahren und muss sich zusätzlich für mindestens 30 Jahre als Sexualstraftäterin registrieren lassen.

Im Gerichtssaal beteuerte die Frau, dass sie ihr Bestes getan habe, um für ihre Kinder zu sorgen. Doch der Richter blieb unerbittlich: Er machte deutlich, dass sie das Leben ihrer Tochter hätte retten können, es aber nicht getan habe. Die Gelegenheit dazu hatte sie gehabt, doch sie versäumte es.

Aktuell verbüßt A.N.D. ihre Strafe hinter Gittern. Die schreckliche Tragödie um ihre Tochter wird die Menschen noch lange bewegen und bleibt ein düsteres Kapitel in der Geschichte von North Carolina.