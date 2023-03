Pensionist missbraucht Minderjährige, gegen Bezahlung ihrer Schwester

Der Verdächtige (77) zahlte für Geschlechtsverkehr mit der Minderjährigen (15) bei ihrer Schwester. Er brachte danach auch seine Freunde mit, die das Mädchen gegen Bezahlung missbrauchten.

Die Polizei in Ulcinj (Montenegro) vermutet, dass H.Q. (77) und A.P. (18) das Verbrechen des Menschenhandels begingen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde H.Q. festgenommen.

H.Q. wird verdächtigt, eine 15-jährige minderjährige Person durch den Missbrauch ihres Vertrauens und ihrer schwierigen familiären Verhältnisse, irregeführt und sie zur weiteren sexuellen Ausbeutung verkauft zu haben. Es wird vermutet, dass die Verdächtige A.P. (18) ihm dabei geholfen hat, und zwar die Schwester des missbrauchten Mädchens.

Der Verdächtige zahlte für Geschlechtsverkehr mit der Minderjährigen und begann danach, seine Freunde mitzubringen, die das Mädchen ebenso sexuell missbrauchten, wofür er der Verdächtigen A.P. eine finanzielle Entschädigung gewährte. A.P. soll das Opfer auch zu den vereinbarten Orten gebracht haben, so die Polizei.

Über den Vorfall wurde der Staatsanwalt der Oberstaatsanwaltschaft in Podgorica informiert, auf dessen Anordnung Strafanzeige gegen H.Q. und A. P. eingeleitet wurde. H.Q. wurde festgenommen und mit einer Strafanzeige zur weiteren Zuständigkeit an die amtierende Staatsanwaltschaft gebracht, heißt es in der Polizeimitteilung.