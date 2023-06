Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic teilt bewegende Geschichte

Ein tränenreicher Abschied und ein Blick hinter die Kulissen: Zlatan Ibrahimovic beendet seine Fußballkarriere und teilt eine bewegende Geschichte aus seinem Familienleben.

Die Fußballwelt verneigt sich vor einer Legende: Zlatan Ibrahimovic, einer der prägendsten und erfolgreichsten Fußballer des 21. Jahrhunderts, hat im Alter von 42 Jahren seine Karriere beendet. Nach dem Spiel zwischen AC Mailand und Verona (3:1) am 38. Spieltag der Serie A, verkündete der Schwede seinen endgültigen Abschied vom Profifußball. Die Fans zollten dem einzigartigen Stürmer einen gebührenden Abschied und feierten seine beeindruckende Laufbahn.

In den letzten Jahren hatte Ibrahimovic vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn in der aktuellen Saison größtenteils außer Gefecht setzten. Trotz intensiven Trainings und zahlreichen Versuchen, auf den Platz zurückzukehren, wollte es nicht mehr so recht klappen. Der charismatische Angreifer blickt auf eine herausragende Karriere zurück, in der er für namhafte Vereine wie Malmö (Schweden), Ajax (Niederlande), Juventus (Italien), Inter Mailand (Italien), FC Barcelona (Spanien), AC Mailand (Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Manchester United (England), LA Galaxy (USA) und zuletzt wieder AC Mailand (Italien) auflief. Er konnte in fast jedem Land, in dem er spielte, Meistertitel erringen, lediglich der Champions-League-Pokal blieb ihm verwehrt.

Doch abseits des Rasens hatte auch Ibrahimovic mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. In seiner Autobiografie „Ich bin Zlatan Ibrahimovic“, geschrieben von David Lagercrantz, berichtet er von einem Familiendrama, bei dem ihm weder sein Geld noch sein Einfluss halfen. Kurz nach der Geburt seines Sohnes Maxi bemerkten er und seine Frau Helena, dass das Baby ständig erbrach, an Gewicht verlor und immer schwächer wurde. Die besorgten Eltern suchten Rat bei Familie und Freunden, doch niemand konnte ihnen zunächst weiterhelfen.

Die Situation spitzte sich zu, als Maxi dringend eine Magenoperation benötigte. „Ich erinnere mich nicht an den Weg ins Krankenhaus. Ich erinnere mich nur an die Flure des Krankenhauses und den Geruch“, erzählt Ibrahimovic. Die Hilflosigkeit und die Angst um das Leben seines Kindes ließen auch den sonst so selbstbewussten und unerschrockenen Fußballer verzweifeln.

Glücklicherweise verlief die Operation erfolgreich, und Maxi entwickelte sich zu einem gesunden Kind. Das Erlebnis prägte Ibrahimovic nachhaltig und veränderte seine Sichtweise auf das Leben. „Das gibt mir, ehrlich gesagt, einen besseren Blick auf das Leben“, betont der stolze Vater, der später mit seiner Frau Helena noch einen weiteren Sohn namens Vincent bekam.

Mit dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere schließt Zlatan Ibrahimovic ein beeindruckendes Kapitel in der Sportgeschichte ab. Seine Erfolge auf dem Platz und sein bewegendes Schicksal im Privatleben zeigen, dass er nicht nur ein außergewöhnlicher Athlet, sondern auch ein Mensch mit Tiefgang und einer großen emotionalen Bandbreite ist.