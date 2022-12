OTK: Fan-Krawalle nach dem Spiel zwischen der Schweiz und Serbien 

Die Niederlage der serbischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz an der WM rief leider auch Hooligans auf den Plan. Rund 150 selbstgenannte Fußballfans verursachten am Freitagabend gegen 22 Uhr nach dem Spiel zwischen Serbien und der Schweiz in Ottakring einen Großeinsatz der Polizei.

Die Rowdies blockierten die Ottakringer Straße und zündeten Pyrotechnik. Die ersten Polizisten, die eintrafen, wurden mit Flaschen beworfen. Dann bewegte sich die Menge geschlossen. „Die Menge wollte in Richtung Innenstadt marschieren. Dies musste unterbunden werden“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Die Polizei mobilisierte zusätzliche Kräfte. An dem Einsatz war auch die Spezialeinheit WEGA beteiligt. Die Polizei blockierte die Straßen rund um die Ottakringer Straße und umstellte die Menge. Es folgten mehrere Anzeigen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Die Menge löste sich schließlich auf und die Aktion endete gegen 1 Uhr morgens.