Inhaftierte Sexualstraftäterin sucht Freunde und geht viral

Die Verurteilte Miriah Vanlith (43) musste 2019 eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung von zwei Teenagern antreten. Nun sucht sie Freunde über die sozialen Medien. Ihr Video ging auf TikTok viral. Den Behörden sind die Hände gebunden.

Die Hauptzielgruppe auf TikTok ist etwa zwischen 12 und 25 Jahren alt. Für einen Sexualstraftäter, der Minderjährige präferiert, genau das richtige. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man solche Geschichten aus den USA liest. Im Bundesstaat Idaho hat eine verurteilte Sexualstraftäterin einen Freundschaftsaufruf auf TikTok gepostet. Diese ging nun viral und hatte in kürzester Zeit mehr als 4 Millionen Klicks.

Das Video ist etwa 15 Sekunden lang. Vanlith erzählt darin, dass sie gerne jemandem zum reden hätte. Egal ob Mann oder Frau. Es haben sich auch schon genügend Personen gemeldet. Über 500 Kontaktanfragen wurden an die Inhaftiere geschickt. Dabei muss Vanlith noch sieben Jahre absitzen.

Strafvollzugsbehörde die Hände gebunden

Auch wenn die Strafvollzugsbehörde das Hochladen des Videos nicht gut finden, können sie es auch nicht verhindern. Denn der Strafvollzug unterliegt anderen Regeln als in beispielsweise Europa. Denn Strafgefangene in den USA können über kostenpflichtige Möglichkeiten Texte und Videos an Personen außerhalb des Gefängnisses schicken. So wird auch vermutet, dass Vanlith die Video nicht direkt sondern über einen Bekannten hochgeladen hat. Dieses Problem ist in den USA schon länger bekannt, allerdings aufgrund der herrschenden Gesetze nichts dagegen getan werden könne.