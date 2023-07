Schockierender Fund: Unbekannter Toter versetzt Kroatien in Angst

Am Dienstagmorgen wurde im Brac-Kanal vor der Küste Kroatiens eine schockierende Entdeckung gemacht. Laut einem Bericht des renommierten kroatischen Online-Portals Dalmacija Danas stieß die Hafenbehörde von Split auf eine leblose Körper im Meer.

Die Polizeidirektion Split-Dalmatien bestätigte den alarmierenden Vorfall, der sich am 11. Juli 2023 kurz nach Sonnenaufgang ereignete. „Heute, am 11. Juli 2023, in den frühen Morgenstunden, bemerkten die Mitarbeiter der Hafenbehörde im Meer vor Split den Körper eines Mannes, den sie aus dem Wasser zogen, an Land brachten und die Polizei informierten“, so die offizielle Verlautbarung der Polizei.

Dalmacija Danas berichtet weiter, dass die Ermittlungen zum tragischen Vorfall eingeleitet wurden und die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt wurde. Die vorläufigen Informationen, die Dalmacija Danas vorliegen, deuten auf eine mögliche Schiffskollision im Meer vor Split hin. „Derzeit läuft eine strafrechtliche Untersuchung“, bestätigte die Polizeidirektion Split-Dalmatien.

Der leblose Körper, der aus dem Meer vor Split geborgen wurde an Land gebracht und mit einer weißen Plane abgedeckt und ist an der Küste vor dem Gebäude der Hafenbehörde liegengeblieben, was viele Passanten in Schock versetzt hat.

Unvergessliche Bilder, die eine traurige Geschichte erzählen.