Fußball-Revolution: Infantino will Abseits komplett umkehren

Die Abseitsregel steht vor einer Revolution: FIFA-Boss Infantino will den Fußball offensiver machen und plant eine komplette Umkehrung der bisherigen Regelung.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine grundlegende Neugestaltung der Abseitsregel in Aussicht gestellt, die dem Fußball zu mehr Dynamik und Torerfolgen verhelfen soll. Der neue Ansatz würde die bisherige Regelung auf den Kopf stellen: Ein Angreifer befände sich erst dann in Abseitsposition, wenn sein kompletter Körper die Verteidigerlinie überschritten hat. Solange noch ein torschussfähiges Körperteil auf gleicher Höhe mit dem letzten Abwehrspieler ist, bliebe die Aktion regelkonform. Dies steht im direkten Gegensatz zur aktuellen Regelung, bei der bereits ein einziges torschussfähiges Körperteil jenseits der Abwehrkette für einen Abseitspfiff ausreicht.

Infantinos Vision

Beim „World Sports Summit“ erläuterte Infantino seine Vision: „Wir schauen immer auf die Regeln des Spiels. Wie können wir das Spiel attraktiver und offensiver machen?“ Der FIFA-Chef führte weiter aus: „Wir schauen zum Beispiel auf die Abseitsregel, die sich über die Jahre entwickelt hat. Der Angreifer musste in der Vergangenheit hinter dem Verteidiger sein, dann auf gleicher Höhe – und in Zukunft wird der Angreifer vielleicht vor dem Verteidiger sein.“

Ein entschiedener Verfechter dieser Regelmodifikation ist Arsene Wenger. Der ehemalige Erfolgscoach des FC Arsenal, der mittlerweile als FIFA-Entwicklungsdirektor fungiert, plädiert bereits seit geraumer Zeit für eine Überarbeitung der Abseitsbestimmungen.